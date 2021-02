Pokalni derbi v Sevilli, Rakitić proti Messiju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lionel Messi in Ivan Rakitić sta skupaj doživela veliko lepega pri Barceloni. Danes bosta tekmeca.

Lionel Messi in Ivan Rakitić sta skupaj doživela veliko lepega pri Barceloni. Danes bosta tekmeca. Foto: Reuters

Danes se bosta v prvi polfinalni tekmi kraljevega španskega pokala pomerili Sevilla in Barcelona. Katalonci so največji favoriti za osvojitev lovorike. V četrtek se bosta v "prvem polčasu" polfinala pomerila superpokalni zmagovalec Athletic Bilbao in Levante.