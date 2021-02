Noro! Barcelona po epskem preobratu vstala od mrtvih. #video

V španskem pokalu so znani trije polfinalisti. Zadnja se je med štiri najboljše uvrstila Barcelona, ki je bila pri Granadi na robu izpada. Do 88. minute je zaostajala celo z 0:2, a ji je v sodnikovem dodatku vseeno uspelo izsiliti podaljšek. V njem so Katalonci zabili še trikrat, in se z rezultatom 5:3 uvrstili v polfinale. Tam jim bodo družbo delali še Sevilla, Levante in zmagovalec današnjega obračuna med Betisem in Athletic Bilbaom.

Vrhunci neverjetnega dvoboja v Granadi:

Epsko srečanje v Granadi je ponudilo prvovrstno dramo, kakršno lahko ponudi le nogomet. Gostitelji so vse do 88. minute vodili z 2:0, Katalonci pa kot po tekočem traku zapravljali zrele priložnosti in tresli okvir vrat. Ko se je Barcelona spogledovala z novim neuspehom in kaotično sezono, v kateri je največ govora o finančni in organizacijski krizi kluba ter morebitnem odhodu Lionela Messija, ki se mu poleti izteče pogodba, je sledil neverjeten preobrat. Francoz Antoine Griezmann je v 88. minuti presenetil vratarja Granade Aarona Escandella, ki je do takrat paral živce Koemanovi četi. Barcelona je znižala na 1:2, sledil je popoln napad in iskanje zadetka, ki bi dvoboj prevesil v podaljšek.

Antoine Griezmann in Jordi Alba sta poskrbela za nepozabno dramo v Granadi. Foto: Reuters

Najprej je kapetan Messi stresel okvir vrat (to se je Barceloni v rednem delu dvoboja zgodilo kar trikrat), nato pa je v drugi minuti sodnikovega podaljška Jordi Alba izkoristil podajo Griezmanna in po strelu z glavo izenačil na 2:2! To pa še ni bilo vse, v izdihljajih sodnikovega podaljška se je ponudila ogromna priložnost Granadi, a jo je zapravil rezervist Luis Suarez, tako da je sledilo dodatnih 30 minut. V njih so bili Katalonci boljši in učinkovitejši. Na koncu so zmagali s 5:3, junaka dvoboja pa sta postala Griezmann (dva zadetka in dve podaji) ter Alba (dva zadetka), ki je navdušil zlasti s tehnično prefinjenim zadetkom za končni rezultat 5:3.

We're back again in the final four!https://t.co/lCNvfzsf5A — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 4, 2021

''Nogomet je neverjeten. Pripravili smo si ogromno priložnosti, lahko bi zmagali že prej. Zelo smo se trudili, ob koncu drugega polčasa in v podaljšku smo pokazali miselnost prave ekipe,'' si je lahko po festivalu zadetkov, zagotovo enemu najbolj atraktivnih srečanj v Španiji v tej sezoni, oddahnil trener Barcelone Ronald Koeman.

Katalonci tako ostajajo v igri za pokalno lovoriko, kjer veljajo za prvega favorita, saj sta madridska velikana Atletico in Real že izpadla iz tekmovanja. Barcelona se je v zadnjih 15 sezonah kar 13. uvrstila v polfinale španskega pokala.