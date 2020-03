Drugoligaš napada podvig, ki ga Španija ni videla že 40 let

Novi format španskega pokala ni poskrbel le za zmanjšanje števila tekem, saj so se vse do polfinala igrale le ene tekme, ampak tudi za številna presenečenja. Oblakov Atletico Madrid se je tako poslovil že v šestnajstini finala, Real, Barcelona in Valencia – vsi trije podobno kot Atletico nastopajo v osmini finala lige prvakov – pa v četrtfinalu. Med štiri najboljše so se v pokalu prebili trije prvoligaši (Athletic Bilbao, Real Sociedad in Granada) ter drugoligaš Mirandes.

Nazadnje je to uspelo Castilli

Athletic Bilbao je bil v četrtfinalu usoden za Barcelono, v prvi polfinalni tekmi pa je z 1:0 odpravil Granado. Foto: Reuters Na prvih tekmah polfinala sta si tesno prednost zagotovila baskovska predstavnika. Real Sociedad, nekdanji klub Daliborja Stevanovića, je premagal Mirandes z 2:1, Athletic Bilbao pa Granado, pri kateri si je nekoč služil kruh Rene Krhin. Mirandes bo danes napadal zgodovinski podvig.

Lahko postane prvi španski drugoligaški klub, ki bi po letu 1980 zaigral v finalu pokala. Nazadnje je to uspelo Real Madridu Castilli, drugi ekipi belih baletnikov, ki so v sklepnem dejanju pokalne sezone 1979/80 zaigrali kar proti prvi ekipi madridskega Reala, izgubili, a si vseeno zagotovili nastop v Evropi.

Finale španskega pokala bo 18. aprila v Sevilli.