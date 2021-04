Kdo bo na španskem prestolu nasledil Real Sociedad?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bosta v finalu španskega kraljevega pokala v Sevilli pomerila Athletic Bilbao in Barcelona. Athletic je pred slabima dvema tednoma igral v finalu lanskega pokalnega tekmovanja, ki je bil zaradi epidemije koronavirusa prestavljen, a je bil neuspešen in bo imel danes popravni izpit v lovu za svojo 24. špansko krono. Nasproti jim bo stala nevarna Barcelona, kije s 30 pokalnimi naslovi najuspešnejša ekipa v zgodovini tega tekmovanja.

V prejšnji sezoni so pokal osvojili nogometaši Real Sociedada. Za ekipo iz San Sebastiana je to tretji osvojeni kraljevi pokal v zgodovini in prva lovorika po letu 1987.

Španski pokal, finale: Sobota, 17. april:

21.30 Athletic Bilbao - Barcelona

Dozdajšnji zmagovalci:



30 - Barcelona

23 - Athletic Bilbao

19 - Real Madrid

10 - Atletico Madrid

8 - Valencia