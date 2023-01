Četrtoligaš nagajal Realu 69 minut, nato je zadel brazilski zvezdnik

V Španiji je sredina prvega tedna v letu 2023 rezervirana za pokalne tekme. Real Madrid, ki ni osvojil pokalne lovorike že devet let, je brez številnih zvezdnikov težje od pričakovanega v gosteh izločil četrtoligaša Cacerena. Atletico Jana Oblaka in Barcelona bosta na delu v sredo, branilec naslova Betis Sevilla pa v četrtek.

Beli baletniki so v torek pogrešali številne zvezdnike, trener Carlo Ancelotti je dvoboj, v katerem je bil Real absolutni favorit, začel s postavo Lunin; Lucas, Militao, Nacho, Odriozola; Tchouameni, Camavinga, Ceballos; Asensio, Hazard in Rodrygo. Manjkali so Courtois, Carvajal, Alaba, Mendy, Kroos, Modrić, Vinicius in Benzema, rezultat je dolgo ostal nespremenjen, nato pa je v 69. minuti madriskega velikana odrešil muk brazilski reprezentant Rodrygo.

Mladi napadalec, ki je v četrtfinalu SP 2022 v Katarju zapravil strel z bele točke proti Hrvaški, je dosegel edini zadetek na srečanju. Cacereno, ki je v prejšnjem krogu presenetil prvoligaša Girono (2:1), se je tako poslovil od pokalnega tekmovanja, Real pa napredoval v osmino finala. Med najboljših 16 so se v torek uvrstili še Villarreal, Espanyol, Valencia, Levante in Sporting Gijon, Ceuta pa je presenetila najslabšega prvoligaša Elche.

Jan Oblak z Atleticom, odkar brani zanj, še ni osvojil španske pokalne lovorike. Foto: Guliver Image

Atletico Jana Oblaka bo na delu v sredo, ko bo gostoval v Asturiji pri drugoligašu Oviedu. Simeonejeva četa je po premoru zaradi SP 2022 v Katarju le ujela zmagoviti niz. V pokalu je izločila Arenteiro (3:1), v prvenstvu pa je premagala Elche (2:0). V sredo bo na delu tudi Barcelona, ki bo gostovala pri nižjeligašu Intercityju v okolici Alicanteja.

Konec tedna bo v španskem prvenstvu veliki derbi med Barcelono in Atleticom.

Španski pokal, 1/16 finala:

Torek, 3. januar:

Sreda, 4. januar:

Četrtek, 5. januar: