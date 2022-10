Španija in Portugalska s podporo Čeferina uradno vključili Ukrajino v kandidaturo za SP 2030

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španija in Portugalska sta danes tudi uradno vključili Ukrajino v skupno kandidaturo za nogometno svetovno prvenstvo leta 2030, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To so danes na novinarski konferenci na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v švicarskem Nyonu potrdili vsi trije predsedniki tamkajšnjih nogometnih zvez.

Že pred dnevi so o tem poročali nekateri večji mediji, med njimi tudi britanski Times. Ukrajinsko vključitev v ibersko kandidaturo je v zadnjih dneh podprl tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Močno sporočilo" in "vir navdiha za prihodnost"

Danes sta na uradnih spletnih straneh španske (RFEF) in portugalske nogometne zveze (FPF) objavili izjavo za javnost, v kateri sta zapisali, da bi Ukrajina prevzela del organizacije mundiala in da ima projekt polno podporo Uefe in njenega predsednika Aleksandra Čeferina ter tako španskih kot portugalskih oblasti.

"Gre za močno sporočilo, ki služi kot vir navdiha za prihodnost," so prepričani v obeh zvezah in dodali: "S polno podporo Aleksandra Čeferina iberska kandidatura vključuje ukrajinsko zvezo, da bi zgradili mostove ter izrazili enotnost, solidarnost in velikodušnost celotnega evropskega nogometa."

V izjavi za javnost so dodali, da bo Španija ohranila 11 prizorišč, Portugalska pa tri, ukrajinsko delegacijo pa bodo v naslednjih dneh vključili v proces kandidature in nato razkrili načrte za prevzem dela mundiala.

Odgovor Savdski Arabiji

Vpletenost Ukrajine je potencialno močan magnet za glasove med 211 članicami Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in obenem način za boj proti potezam Savdske Arabije, ki želi za leto 2030 predložiti skupno kandidaturo z Egiptom in Grčijo ter pokriti večino stroškov gradnje novih stadionov in nastanitvenih kapacitet obeh svojih partnerskih držav.

Letošnje svetovno prvenstvo bo sicer prihodnji mesec v Katarju, leta 2026 pa bodo najboljše nogometaše sveta skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika.

Španija je nazadnje gostila svetovno prvenstvo leta 1982. Portugalska in Ukrajina turnirja še nista organizirali, sta pa gostili evropsko prvenstvo leta 2004 oziroma 2012. Tistega leta je bila poleg Ukrajine gostiteljica še Poljska.

