Bo Ukrajina ena izmed gostiteljic svetovnega nogometnega prvenstva?

Ukrajina se bo pridružila Španiji in Portugalski v skupni kandidaturi za gostiteljico svetovnega prvenstva leta 2030, je v ponedeljek zvečer poročal britanski Times. Otoški mediji pišejo, da bi Ukrajina prevzela eno od skupin in da ima predlog že podporo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ter španskih in portugalskih oblasti.

Vodji nogometnih zvez obeh pirenejskih držav naj bi novo partnerstvo z državo, ki je trenutno v vojni zaradi ruskega napada, objavili v sredo na novinarski konferenci na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa), poroča Times.

Podporo špansko-portugalski kandidaturi za SP je v pogovoru za podkast SOS-odmev napovedal tudi predsednik Uefe, Slovenec Aleksander Čeferin.

Uefa meni, da bi moralo biti SP 2030 izključno v Evropi. Letošnje svetovno prvenstvo bo prihodnji mesec v Katarju, leta 2026 pa bodo najboljše nogometaše sveta skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika.

Predlog skupne kandidature izpostavlja idejo, da lahko nogomet povrne upanje in mir ter poveže ljudi po vsem svetu. Čeprav bi bila potrebna varnostna zagotovila, se pričakuje, da bo do leta 2030 ruske invazije že nekaj časa konec in bo obnova države v celoti v teku, še piše Times.

Vpletenost Ukrajine velja za potencialno močnega zmagovalca glasov med Fifinimi 211 članicami in obenem način za boj proti potezam Savdske Arabije, ki želi za leto 2030 predložiti skupno kandidaturo z Egiptom in Grčijo.

Šlo bi za premišljeno potezo, čeprav bi to pomenilo, da bi bil turnir spet pozimi, saj bi pridobila podporo treh nogometnih konfederacij - Azije, Afrike in Evrope. Savdska Arabija bi tudi prevzela stroške gradnje stadionov in nastanitvenih kapacitet svojih dveh partnerjev.

Gianni Infantino, predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa), uradno ni podprl nobene kandidature, vendar se je v zadnjih tednih sestal s ključnimi voditelji in uradniki teh treh držav.

Udeležba Ukrajine bi lahko glede na pozitivno publiciteto, ki bi jo prinesla pobuda, tehtnico v boju za organizacijo SP spet nagnila na stran Španije in Portugalske. Španija je nazadnje gostila svetovno prvenstvo leta 1982. Portugalska in Ukrajina turnirja še nista organizirali, sta pa gostili finale evropskega prvenstva leta 2004 oziroma 2012.