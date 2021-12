Šoštarič Karić na radarju Crvene zvezde

Sven Šoštarič Karić zadnje tri sezone igra za Domžale. Jeseni je v prvi ligi odigral 17 tekem in dal en gol. Zadel je tudi v pokalu. V minuli sezoni je bil s 30 nastopi in tremi goli eden najbolj nepogrešljivih članov domžalske zasedbe. Gre za 23-letnega branilca, ki se dobro znajde tudi na boku in rad prodre proti nasprotnikovemu golu. Odrasel je v mariborski nogometni šoli. Ko je prejšnjo zimo Simon Rožman prevzel Maribor, se je govorilo, da se morda vrne v matični klub. A je ostal v Domžalah. Pogodbo ima do konca leta 2022.

Zdaj so očitno njegov talent prepoznali v beograjski Crveni zvezdi. Telegraf piše, da Zvezda išče zamenjavo za levega bočnega branilca Milana Rodića. Trener Zvezde je nekdanji nogometaš Dejan Stanković.