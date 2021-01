Grk in Arsenal vsak svojo pot

Grški nogometni reprezentant Sokratis Papastatopulos ni več član Arsenala. Londonski klub je z branilcem sporazumno razdrl pogodbo, ki je veljala do junija, in mu prižgal zeleno luč, da si poišče nove delodajalce, poroča AFP.

Dvaintridesetletni Papastatopulos je zadnjo tekmo za topničarje odigral marca, po koronskem odmoru pa ni več stopil na igrišče.

Grk se je na željo takratnega trenerja Unaija Emeryja ekipi pridružil julija 2018, prišel je iz Borussie iz Dortmunda. Za klub je zbral 69 nastopov.

"V imenu naših trenerjev, igralcev in vseh v klubu bi se rad zahvalil Papuju za njegov prispevek. Bil je pomemben del naše skupine in je bil ves čas vzoren profesionalec. Njemu in njegovi družini želimo vse dobro v prihodnosti," je ob slovesu dejal tehnični direktor kluba Edu.

