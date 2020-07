"Vsi so se po udaru strele odzvali zelo hitro in profesionalno. Rešilec je do kraja nesrečnega dogodka potreboval le osem minut. V tem času so Ivanu nudili prvo pomoč, mu dajali umetno dihanje in mu s tem skoraj zagotovo rešili življenje," je medijem zaupal direktor kluba Igor Mayorov.

Trenutek, ko je strela zadela nesrečnega najstnika, so ujele tudi videokamere. Zaborovskiy se je ogreval na robu 16-metrskega prostora, ko se je istočasno zabliskalo in počilo. Mladenič je obležal nepremičen.

