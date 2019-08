Slovenski strokovnjak bo vodil Realovo akademijo v Združenih arabskih emiratih

Saša Kolman je v Gorico prišel lani septembra, in sicer kot pomočnik glavnega trenerja, aprila pa je prevzel vajeti članske ekipe.

Njegovo dobro delo v vlogi pomočnika in tudi glavnega trenerja ni ostalo neopaženo. V letošnji sezoni je prevzel vodenje mladinske selekcije v nogometni šoli ND Gorica in s svojim širokim in poglobljenim nogometnim znanjem začel zalagati mlade upe modro-belega kluba. Njegovih sposobnosti pa niso prepoznali le v Gorici, ampak tudi pri enem izmed največjih nogometnih klubov na svetu, Real Madridu.

Galaktiki so Tolmincu ponudili mesto vodje nogometne akademije Real Madrida v Združenih arabskih emiratih in Kolman je ponudbo sprejel, so zapisali pri Gorici.

Tolminec ponudbo vidi kot nagrado za vztrajanje v nogometu

"Zagotovo gre za nov izziv in tega se veselim. Odhajam v tujino in imel bom čast biti del svetovno znanega kluba. To vidim kot nagrado, da v tem poslu vztrajam, kljub padcem. Vsem mladim trenerjem in tudi igralcem svetujem, naj vztrajajo ter se ne predajo ob prvi, drugi ali tretji prepreki. Zelo sem vesel, da sem dobil to priložnost in zagrabil sem jo z obema rokama, saj ni lahko postati del tako znanega kluba, kot je Real Madrid," je povedal Kolman.

