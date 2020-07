Noro, Slovan na slovenski pogon do ogromnega uspeha!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Denis Popović je na tekmi ruskega prvenstva v Tuli zablestel s prekrasnim zadetkom in dvema asistencama.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Nekateri slovenski nogometaši na delu v tujini nastopajo tudi med tednom. Kenan Bajrić, Alen Ožbolt in Žan Medved so v sredo pomagali Slovanu iz Bratislave do pokalnega naslova, s katerim je osvojil dvojno slovaško krono. Edini zadetek v finalu pokala je prispeval Ožbolt z bele točke, na katero je pokazal sodnik po prekršku nad Medvedom. Danes se za pokalno lovoriko v Ukrajini poteguje tudi Benjamin Verbič (Dinamo Kijev).