Jan Oblak navdušil na derbiju, neverjetni rekord mu polzi iz rok

Reka je padla v rezultatsko krizo. Na zadnjih štirih tekmah je osvojila le dve točki in s tem zapravila priložnost, da bi se utrdila na drugem mestu, ki ob koncu sezone vodi v kvalifikacije za ligo prvakov. Danes ima priložnost, da se z zmago v Slavoniji zavihti na tretje mesto in zaostanek za drugouvrščeno zagrebško Lokomotivo, s katero se bo 1. avgusta udarila v finalu pokala, zniža na dve točki.

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Španija, 1. liga

Barcelona : Atletico Madrid 2:2 (torek)