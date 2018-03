Slovenski nogometaši na delu v tujini

Po dveh bolečih porazih ob debiju novega selektorja Tomaža Kavčiča na prijateljskih tekmah proti Avstriji (0:3) in Belorusiji (0:2) so slovenski nogometni reprezentanti, ki so na delu v tujini, ta konec tedna spet v klubskem pogonu. Kaj in kdaj jih čaka? Nekaj jih je nastopilo že kar v četrtek. Nekateri so imeli v zadnjem tednu težave s poškodbami. Matjaž Kek se je z Rijeko na Hrvaškem spet vrnil neporažen z jadranskega derbija s Hajdukom v Splitu.

Matjaž Kek ostaja nočna mora slovitega štadiona v Splitu

Matjaža Keka čaka gostovanje v vročem Splitu. Foto: Žiga Zupan/Sportida Po štirih zaporednih prvenstvenih zmagah, po katerih se je

vodilnemu Dinamu približala na devet, drugouvrščenemu Hajduku pa na točko zaostanka, je Rijeka v soboto gostovala prav pri Splitčanih in na Poljudu remizirala z 1:1.



Rečani, ki pod vodstvom nekdanjega slovenskega selektorja Matjaža Keka na kultnem splitskem štadionu sploh še niso izgubili, so tam odigrali že enajst tekem. Od 52. minute so celo vodili, a je njihovo vodstvo zdržalo le deset minut, saj je Hajduk v 62. minuti po nesporno dosojeni enajstmetrovki izenačil in, kot se je izkazalo pozneje, postavil tudi končni izid.



Tokratni derbi je minil v zelo vetrovnem vremenu, pestro pa je bilo tudi na tribunah. Zaradi prižiganja bakel je bila tekma namreč za nekaj minut prekinjena.

Če bo v nedeljo zvečer zaigral za Atletico, bo to že njegov 150. nastop za Madridčane. Foto: Getty Images

Vratarji:

Jan Oblak: zaradi težav s poškodbo, ki ga je mučila že pred prihodom na zadnji reprezentančni zbor, na zadnjih dveh tekmah Slovenije ni igral in vprašanje je, ali bo v nedeljo, ko bo Atletico v španskem prvenstvu ob 20.45 gostil Deportivo La Coruno, zaigral. Če bo nastopil, bo to že njegova 150. tekma v vratih Atletica.

Bolj kot s tem se v Španiji trenutno ubadajo z govorico, ki se je spet pojavila v zvezi z njegovo prihodnostjo. Radio MonteCarlo je namreč poročal o tem, da se za 25-letnega slovenskega vratarja spet zanima PSG in da naj bi kmalu šel v akcijo. Pripravljen naj bi bil plačati 100 milijonov evrov visoko klavzulo, ki je zapisana v Oblakovi pogodbi, podpisani pred dvema letoma. To naj bi se zgodilo že letos poleti.

Vid Belec: vratarja, ki je na tekmah proti Avstriji in Belorusiji vpisal nova nastopa v majici Slovenije, s Sampdorio v soboto ob 18. uri v prvi italijanski ligi čaka gostovanje pri Chievu. Nič ne kaže, da bo dobil priložnost za debi v majici moštva iz Genove. Tekmo naj bi spet začel na klopi za rezerviste.

Jan Koprivec: v prvi ciprski ligi ga v ligi za obstanek s Pafosom v nedeljo ob 16. uri čaka gostovanje pri Olympiakosu.

Novopečenega kapetana Bojana Jokića (Ufa) v Rusiji čaka tekma proti rojaku Nejcu Mevlji (Zenit). Foto: Getty Images

Branilci:

Kenan Bajrić: branilec, ki je bil prvič z reprezentanco, a priložnosti za debi ni dobil, je v prvi slovaški ligi s Slovanom iz Bratislave v ligi za prvaka v soboto z 1:0 na svojem štadionu premagal Ružomberok. Spet je igral od začetka do konca.

Jure Balkovec: še en debitant med reprezentanti, tudi on priložnosti za debi ni dočakal, bo v drugi italijanski ligi na nov nastop v majici Barija upal v ponedeljek, ko bo s soigralci gostoval pri Avellinu.

Bojan Jokić: novopečeni kapetan Slovenije bo v ruski premier ligi z Ufo na delu v nedeljo ob 15.30, ko bo gostil Zenit svojega reprezentančnega soigralca Nejca Mevlje. Igral naj bi od prve minute.

Luka Krajnc: s Frosinonejem, ki je na drugem mestu in se poteguje za preboj v prvo italijansko ligo, je bil v drugi italijanski ligi na delu že v četrtek, ko je s soigralci na domačem igrišču z 2:1 premagal Venezio. V klub se je vrnil šele dan pred tem, tako da je razumljivo, da priložnosti za igro ni dobil. Vso tekmo je presedel na klopi.

Miha Mevlja: slovenski branilec bo z Zenitom v nedeljo ob 15.30 gostoval pri Ufi Bojana Jokića. Nastopil naj bi od prve minute.

Nemanja Mitrović: branilec, ki je na tekmi proti Belorusiji dočakal ne najbolj posrečen debi v reprezentanci, bo z na Poljskem še vedno vodilno Jagiellonio v tamkajšnji prvi ligi na delu v ponedeljek, ko bo ob 15.30 s soigralci gostoval pri Zaglebie Lubinu, ki je na osmem mestu.

Aljaž Struna: s Palermom bo v drugi italijanski ligi na delo v ponedeljek ob 20.30, ko bo gostoval pri Parmi.

Nejc Skubic: s Konyasporom ga v nedeljo ob 12.30 v prvi turški ligi čaka gostovanje pri Osmanlisporju. Igral naj bi od prve minute.

Miha Zajc je po le dnevu počitka že zaigral za Empoli v drugi italijanski ligi. Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: Chievo bo v prvi italijanski ligi v soboto ob 18. uri gostil Sampdorio, a naj bi Primorec tokratno tekmo začel na klopi.

Domen Črnigoj: še enega nogometaša, ki je marca dočakal debi v reprezentanci Slovenije, z Luganom v prvi švicarski ligi v ponedeljek ob 16. uri čaka gostovanje pri Lausanne Sportu.

Josip Iličić: Atalanta je v soboto v prvi italijanski ligi doma z 2:0 premagala Udinese, a Kranjčana ni bilo v postavi moštva iz Bergama, saj se je na tekmi proti Belorusiji poškodoval.

Kevin Kampl: povratnik v slovensko reprezentanco, ki na tekmah proti Avstriji in Belorusiji ni najbolj prepričal, je z RB Leipzigom v prvi nemški ligi v soboto gostoval pri Hannovru in zmagal s 3:2, a tokrat ni dobil priložnosti za igro. Vso tekmo je presedel na klopi za rezerve.

Rene Krhin: Nantes bo v nedeljo ob 17. uri gostil Saint Etienne Roberta Berića. Tokratno tekmo naj bi izkušeni slovenski vezist začel na klopi.

Jasmin Kurtić: Spal, ki se bori za obstanek v prvi italijanski ligi, je v soboto z 1:1 remiziral v gosteh pri Genoi, a na tej tekmi ni mogel računati na slovenskega vezista, ki je v prejšnjem krogu prejel rumen karton in si prislužil tekmo prepovedi.

Rajko Rotman: z Götzepejem ga v prvi turški ligi v nedeljo ob 12.30 čaka tekma proti Kasimpasi, ki naj bi jo Mariborčan začel na klopi.

Leo Štulac: čeprav se je z debitantske reprezentančne akcije, na kateri pa priložnosti za igro ni dobil, vrnil šele v sredo, je v četrtek že odigral celo tekmo za Venezio v drugi italijanski ligi in z 1:2 izgubil v gosteh pri Frosinoneju.

Benjamin Verbič: s kijevskim Dinamom krilnega napadalca, ki je tekmo proti Belorusiji izpustil zaradi poškodbe roke, v nedeljo ob 16. uri čaka gostovanje v prvi ukrajinski ligi pri Mariupolu in zanimivo bo videti, ali bo na njej lahko nastopil.

Miha Zajc: povratnik v slovensko reprezentanco je bil z vodilnim Empolijem v drugi italijanski ligi na delu že v četrtek in moštvu iz Toskane pomagal do zmage z 2:0 nad Salernitano. Odigral je 89 minut. Ko je odšel na klop, je bil izid na semaforju 1:0.

Lahko Robert Berić (Saint Etienne) v Franciji poskrbi za nov gol? Foto: Reuters

Napadalci:

Robert Berić: S Saint Etiennom bo v prvi francoski ligi v nedeljo ob 17. uri gostoval pri Nantesu reprezentančnega soigralca Reneja Krhina. Igral naj bi od prve minute.

Roman Bezjak: na Poljskem bo s še vedno vodilno Jagiellonio v tamkajšnji prvi ligi na delu v ponedeljek, ko bo ob 15.30 s soigralci gostoval pri Zaglebie Lubinu, ki je na osmem mestu.

Tim Matavž: Vitesse bo v soboto ob 18.30 v prvi nizozemski ligi gostil Rodo, a na storitve primorskega napadalca ne bo mogel računati. Strelec devetih prvenstvenih golov v tej sezoni se je namreč na treningu reprezentance poškodoval in zato izpustil obe tekmi novega selektorja.

Andraž Šporar: v prvi slovaški ligi je s Slovanom iz Bratislave v ligi za prvaka v soboto na svojem štadionu z 1:0 premagal Ružomberok, odigral vso tekmo, a spet ni zadel. Ostaja pri enem golu v šestih prvenstvenih nastopih.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljsko tekmo proti Avstriji v Celovcu in Belorusijo v Ljubljani marca letos.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini: