Oblak spisal zgodovino v Španiji, jezni navijači so poslali opozorilo #video

Vid Belec: Sampdoria bo v sredo zvečer ob 21. uri v 30. krogu prve italijanske lige gostovala pri Torinu. Slovenski reprezentant, ki je lani branil prav na vseh tekmah izbrane vrste, letos pa prepustil mesto povratniku Janu Oblaku, v tej sezoni še ni branil za Sampdorio. Na klopi naj bi sedel tudi na srečanju v sredo.

Matic Kotnik: Panionios bo v soboto v 27. krogu grškega prvenstva na domačem igrišču gostil Larisso (18.30). Nekdanji vratar Celja zaradi poškodbe roke v zadnjih tednih ni branil za atenskega prvoligaša.

Jan Oblak je v karieri ostal nepremagan vsaj na eni tekmi prav proti vsem aktualnim tekmecem v španskem prvenstvu. Kot zadnji se je v njegovo zbirko ''posebnih žrtev'' vpisala še Girona. Foto: Getty Images

Jan Oblak: Atletico Madrid je v uvodni tekmi 30. kroga španskega prvenstva na domačih tleh premagal Girono (2:0) in proslavljal zgodovinski dosežek. Proti klubu iz Katalonije namreč v prejšnjih petih dvobojih še ni zmagal, ampak petkrat zapored remiziral (2:2, 1:1, 1:1, 1:1 in 3:3), v torek pa je upravičil vlogo favorita. Rdeče-beli se lahko tako po novem pohvalijo s tem, da so premagali vseh 62 tekmecev, s katerimi so se kdajkoli pomerili v španskem prvenstvu.

V zgodovino pa se je vpisal tudi slovenski vratar. Branil je vso tekmo, zbral pet posredovanj, najbolj atraktivno je bilo tisto v 3. minuti, ko je ustavil strel Seydouja Doumbiaja. Oblak je že 17. v tej sezoni v la ligi ohranil mrežo nedotaknjeno, prvič v karieri pa proti Gironi (klub iz Katalonije je v tej sezoni izločil Atletico iz pokalnega tekmovanja, takrat pa Škofjeločan ni branil), tako da je v pestri in zelo bogati karieri ostal nepremagan vsaj na eni tekmi prav proti vsem aktualnim tekmecem v španskem prvenstvu.

Atraktivna obramba Jana Oblaka v 3. minuti:

Atletico za vodilno Barcelono, s katero se bo spoprijel konec tedna v velikem derbiju na Camp Nouu, z odigrano tekmo več zaostaja sedem točk. Pred tretjeuvrščenim Realom ima s tekmo več pet točk prednosti.

Protest navijačev Atletica



Dvoboj v Madridu si je ogledalo nekaj več kot 40 tisoč gledalcev, najbolj glasni in zvesti navijači rdeče-belih pa so se prvič na dvoboju oglasili šele v 12. minuti.

Atleti - Girona just kicked off at the Wanda Metropolitano. Protest means Frente Atlético/fans behind the goal not coming in until the 12th minute... pic.twitter.com/92H3j997TU — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) April 2, 2019

Navijaška skupina El Frente Atletico je še vedno jezna na igralce, ker jih niso prišli pozdraviti po koncu povratne tekme osmine finala lige prvakov, v kateri je Atletico v Torinu zapravil prednost dveh zadetkov in po porazu z 0:3, vse zadetke je dosegel Cristiano Ronaldo, izpadel iz Evrope.



Zaradi tega so bili stoli na stadionu, na katerih ponavadi spremljajo dvoboj najbolj strastni navijači Atletica, uvodnih 12 minut prazni. S tem so hoteli poudariti, kako so navijači 12. igralec moštva. Nato so razvili transparent, na katerem je pisalo Spoštujte svoje navijače, pri tem pa ustvarili gledališko vzdušje na Wandi Metropolitanu, saj so dolgo časa molčali in spremljali tekmo v tišini.