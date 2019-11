Slovenski dragulji šokirali evropske prvake, v Domžalah bo noro!

V elitni nogometni ligi prvakov, kjer nastopajo člani, zastopa čast Slovenije pet legionarjev, v mladinski ligi prvakov, ki je razdeljena na dve tekmovanji, pa nastopajo Domžalčani. Gre jim imenitno. Najprej so izločili romunske prvake in se vpisali v zgodovino, na prvi tekmi 2. kroga pa se niso ustrašili aktualnih evropskih prvakov in na Portugalskem remizirali s Portom (2:2). Na povratnem srečanju v Domžalah velja 27. novembra ponovno pričakovati razprodan Športni park, četi Darka Birjukova pa do velike senzacije zadošča že začetnih 0:0!

V deželi aktualnih evropskih prvakov in zmagovalcev lige narodov, tako ponosni na Cristiana Ronalda, so mladi upi NK Domžale v sredo dokazali, kako se lahko imenitne rezultate v mednarodnih tekmovanjih dosega tudi z delom v slovenskem nogometnem okolju. Na prvi tekmi 2. kroga mladinske lige prvakov (Uefa Youth League) so ostali neporaženi pri Portu, aktualnem evropskem mladinskem prvaku!

Svetlin za 1:0, Pišek za 2:2

Tamar Svetlin je izkoristil strel z bele točke. Foto: Vid Ponikvar Razburljiv dvoboj, ki je v zadnji tretjini ponudil kar štiri zadetke, se je končal z 2:2! Domžalske upe je najprej v vodstvo popeljal Tamar Svetlin, tudi kapetan slovenske izbrane vrste do 19 let, ki se že lahko pohvali z zadetkom tudi v Prvi ligi Telekom Slovenije. Zadel je z bele točke, a je sledil preobrat.

Portugalski prvaki so preobrnili na 2:1. Ko je v četrti minuti sodnikovega podaljška Esteves povedel nekdanji klub Zlatka Zahovića in Mirana Pavlina v vodstvo, je zadišalo po pričakovani zmagi favorita, znanega po odličnem delu z mladimi nogometaši. Gostje iz Slovenije pa se niso predali. V osmi minuti sodnikovega podaljška je Jošt Pišek mojstrsko izvedel prosti strel in poskrbel, da se Domžalčani vračajo domov neporaženi.

Remi z 2:2 jim omogoča napredovanje v naslednji krog že v primeru začetnega remija 0:0, na roko bi mu šel tudi neodločeni rezultat 1:1. Kakorkoli že, čez tri tedne bo v mestu ob Kamniški Bistrici zanimivo, kot že dolgo ne. Velja pričakovati znova polne tribune Športnega parka, ki bodo Domžalam pomagale do novega mejnika v Evropi.

Šeško spet zatresel mrežo Napolija

Benjamin Šeško ima komaj 16 let. Foto: Guliver/Getty Images Mladinska liga prvakov poteka v dveh ločenih tekmovanjih. Vzporedno s člani, 32 klubi, ki nastopajo v elitni članski ligi prvakov, se po istem kopitu merijo tudi njihovi podmladki. Tako denimo za mladince Red Bull Salzburg nastopa tudi nadarjeni slovenski napadalec Benjamin Šeško. Privoščil si je Neapeljčane. V Avstriji je njihovo mrežo zatresel dvakrat (končni rezultat 5:2) in prispeval še dve podaji, na povratnem srečanju v mestu pod Vezuvom pa se je ponovno vpisal med strelce, mladi rdeči biki pa so zmagali s 5:1 in skočili na vrh lestvice!

Prvaki držav, katerih članske ekipe ne nastopajo v ligi prvakov, med njimi sta tudi Domžale in Porto, nastopajo v ločenem tekmovanju, kjer se gre na izločanje. Domžalčani so v prvem krogu izločili Viitorul (0:0 in 2:0), zdaj pa so si priigrali izjemno izhodišče pred povratno tekmo, ki bo v Domžalah 27. novembra.