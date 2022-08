Slovenske prvakinje že na prvi tekmi zapravile ligo prvakinj

Nogometašice None Pomurja Beltincev so odigrale polfinalno tekmo prvega kvalifikacijskega turnirja za ligo prvakov. V Murski Soboti so slovenske prvakinje izgubile proti Shelbournu z 0:1 (0:1). Pomurke bodo tako v nedeljo igrale le še tolažilno tekmo za tretje mesto v skupini proti armenski Hayasi.

Slednja je v Radencih v drugem polfinalu z 0:2 (0:1) izgubila proti islandskemu Valurju, ki se bo tako v nedeljo s Shelbournom meril v finalu za preboj v drugi krog kvalifikacij.

Že v prvi minuti obračuna v Fazaneriji so gostje prišle do najstrožje kazni, a je nato vratarka domačih Iva Kocjan obranil strel Noelle Murray. Toda v četrti minuti je pritisk Shelbourna s strelom z glavo unovčila Heather O'Reilly. Gostiteljice so nato sprožile en obetaven strel, gostje pa so zadele še prečko, kar je v 16. minuti uspelo tudi domačim, ki so imele še nekaj strelov, v 30. minuti pa dvema domačima igralkama ni uspelo zadeti iz bližine, še pravočasno je posredovala vratarka gostij.

Čeprav je bila pobuda na strani gostiteljic, pa se izid do polčasa ni spremenil, čeprav je imela tik pred koncem dvoboj ena na ena z vratarko Sara Makovec, a se je končal neuspešno za domačo igralko.

Pomurje je imelo v uvodu drugega polčasa še naprej pobudo, a igralkam ni uspelo izkoristiti niti nekaj nezanesljivih lovljenj gostujoče vratarke Amande Budden. Slovenske prvakinje so iskale pot do izenačenja, v 76. minuti je za to imela priložnost Luana Zajmi, ko je bila povsem sama na dobrih desetih metrih, a spet je bila zmagovalka gostujoča vratarka.

Tudi sicer je pri domači ekipi tokrat zatajila realizacija, odprtih strelov je bilo namreč dovolj na voljo za drugačen razplet.