Slovenke v kvalifikacijah za EP v nadaljevanju z Avstrijkami

Slovenska ženska nogometna reprezentanca se bo v kvalifikacijskem play offu za EP 2025 v Švici najprej pomerila z Avstrijo. Če bodo izbranke selektorja Saše Kolmana oktobra uspešne, jih nato čaka še odločilni dvoboj z zmagovalcem dvoboja med Romunijo in Poljsko, je razkril današnji žreb na sedežu Uefe v Nyonu.

"Avstrija ni bila ena od reprezentanc, ki smo si jo želeli. A na žreb nimamo vpliva. Zato je vseeno, koga smo dobili. Vedeli smo, da bomo dobili tekmice iz A-kategorije. V vsakem primeru bo na drugi strani stal favorit, torej tudi Avstrija. Mi se bomo nanjo dobro pripravili, jo analizirali, imeli svoj slog igre. Kot sem že povedal, če nas kdo želi podcenjevati, ga lahko kaznujemo. Po dolgem času ne bomo v vlogi favorita, zato bo pritisk na strani Avstrije. Mi pa bomo iskali svoje priložnosti. Želim si, da smo pravi, da se borimo," je po žrebu za Nogometni zvezo Slovenije povedal Kolman.

Slovenke bodo z Avstrijkami igrale 21. in 29. oktobra, drugi del kvalifikacij bo na sporedu 27. novembra in 3. decembra. EP bo Švica gostila med 2. in 27. julijem prihodnje leto.

Na prvenstvo so že uvrščene reprezentance gostiteljice Švice, Danske, Anglije, Francije, Nemčije, Islandije, Italije, Nizozemske in svetovne prvakinje Španke.

V skupinskem delu kvalifikacij je Slovenija v dvobojih z Latvijo, Severno Makedonijo in Moldavijo nanizala šest zmag in osvojila vseh 18 točk.

Preberite še: