Slovenke najvišje doslej

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na novi lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) na 39. mestu. To je zanjo najvišja uvrstitev doslej. Na vrhu lestvice so igralke Združenih držav Amerike, sledijo jim Nemke, Švedinje, Angležinje in Francozinje.

"Ko sem prevzel reprezentanco, mi je bila velika želja, da se prebijemo na mesta pod 60 na Fifini lestvici. V nadaljevanju se je pojavila možnost, da smo pod 50. mestom. V zadnji tretjini šestletnega delovanja pa je bil cilj, če je le možno, da se spustimo pod mejo 40. Za vse to smo potrebovali šestletno obdobje," je za Nogometno zvezo Slovenije dejal selektor Slovenije Borut Jarc.

"V naravi človeka je, da si zvišuje cilje in ambicije, med slednje sodi tudi to, da bi kdaj ženska članska reprezentanca prišla pod 30. Vendar se tudi zavedam, da je za to potreben dolgotrajen proces, do tega se ne pride kar čez noč," je dodal.

Slovenke so v zadnjem obdobju, med februarjem in aprilom, igrale pet tekem. Najprej so februarja po zmagah proti Zambiji in Uzbekistanu ter remiju z Južno Afriko osvojile mednarodni turnir v Turčiji, aprila pa so remizirale z Romunijo, potem pa še v gosteh z Belgijo.

Borut Jarc Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Septembra pa bodo začele tekmovati v ligi narodov, in sicer v skupini B4 igrala proti Češki, BiH in Belorusiji. Pred tem bo Slovenija med 10. in 14. julijem opravila še priprave in odigrala pripravljalno tekmo proti Srbiji.

Slovenija je zadnji poraz doživela 12. aprila 2022, in sicer z 0:1 proti Franciji. V treh letih je odigrala 20 tekem, zabeležila pa 12 zmag, šest remijev in dva poraza proti Franciji.

Jarc od februarja 2018 vodi žensko člansko reprezentanco. V tem času je reprezentanca pod njegovo taktirko odigrala 41 tekem, vknjižila je 23 zmag, osem remijev in 10 porazov. Pod Jarčevim vodstvom je reprezentanca napredovala za 23 mest na Fifini lestvici.

