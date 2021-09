Ena najljubših strank Slovenije, kar jih je na svetu

Slovenska nogometna reprezentanca se je z Malto, eno (naj)manj uspešnih reprezentanc v Evropi, do zdaj pomerila šestkrat. Vselej, ko se je igralo za kvalifikacijske točke, je zmagala in skoraj vedno ohranila mrežo nedotaknjeno. Kako bo danes? "Ne smemo podcenjevati Malte," opozarja Jasmin Kurtić, Petar Stojanović, strelec zadetka za izenačenje proti Slovaški (1:1), pa upa, da bo imela Slovenija danes manj težav v zaključkih napada kot v sredo.

Statistika pravi, da je Malta ena najbolj zaželenih nogometnih tekmecev, kar si jih lahko privošči Slovenija. Na šestih tekmah je Slovenija kar petkrat zmagala, le enkrat remizirala (razlika v zadetkih 10:1). Ko se igra v kvalifikacijah, je nedotakljiva. Na štirih tekmah je štirikrat zmagala, od tega dvakrat v Ljubljani.

Čustveno slovo Novagola

Ob koncu prvega polčasa je s prekrasnim zadetkom popeljal Slovenijo v vodstvo Josip Iličić. Foto: Grega Valančič / Sportida Pred 19 leti je Slovenija zmagala za Bežigradom s 3:0, leta 2017, takrat se je že igralo v Stožicah, pa jo je Malta znova odnesla praznih rok. Takrat je Katančeva četa zmagala z 2:0, dvoboj pa je pred skoraj osem tisoč gledalci zaznamovalo slovo Milivoja Novakovića.

Nepozabni golgeter, eden najboljših napadalcev, kar se jih je kdajkoli rodilo na sončni strani Alp, je pomahal v slovo v enkratnem slogu. Vstopil je kot rezervist in v 84. minuti postavil končni izid, nato pa v druščini srčne izbranke, otroka in soigralcev pomahal v slovo. Bilo je čustveno, občinstvo je bučno pozdravilo 38-letnega Ljubljančana, Malta pa je še enkrat več izkusila slovensko moč.

Takrat je prvi zadetek za Slovenijo dosegel Josip Iličić, ki danes zaradi kazni rumenih kartonov ne bo mogel pomagati izbrani vrsti. Se pa danes v zasedbo po odsluženi kazni vrača njegov dober prijatelj Jasmin Kurtić, ki se zaveda, da bi lahko Malta povzročila Sloveniji kar nekaj težav, če ne bo Kekova četa zaigrala po najboljših močeh. Sploh po tem, kar je Malta pokazala na zadnji tekmi, ko je nadigrala Ciper s 3:0.

Jasmin Kurtić se je lani v Stožicah vpisal med strelce na dvoboju proti Kosovu. To je bil njegov drugi zadetek za Slovenijo. Do danes je zbral 69 nastopov. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Opravili smo analizo tekmeca. Vemo, da je Malta ekipa, ki zadnje čase rada igra in dela visok pritisk. Morali bomo biti maksimalno pripravljeni, iti v tekmo brez podcenjevanja in imeti v glavi, da moramo to tekmo dobiti. Moramo biti vladarji v vsakem segmentu igre in narediti vse, da osvojimo tri potrebne točke," je pred srečanjem zaupal izkušeni zvezni igralec, ki se je po desetih letih preselil z Apeninskega polotoka. Odpravil se je v Solun, kjer igra nekoliko bolj ofenzivno, kot smo ga bili vajeni spremljati v serie A. To bi lahko prišlo Sloveniji proti Malti na dvoboju, kjer igra Kekovi četi le zmaga, še kako prav.

"Moramo biti močni v glavi, imeti pravo voljo. Ne smemo podcenjevati tekmeca, ampak dobro stati na igrišču. Moramo se obnašati kot na tekmi s Hrvaško, biti agresivni tako pred golom kot tudi v obrambi," je še poudaril Belokranjec, ki ni bil preveč zadovoljen z rezultatom sredine tekme s Slovaško, saj je Slovenija ciljala na zmago.

Dobre stvari obdržati, slabe pa popraviti

Petar Stojanović je dosegel strelski prvenec za Slovenijo proti Slovaški, a po dvoboju ni bil pretirano srečen, saj je njegova ekipa ostala brez želene zmage. Foto: Grega Valančič/Sportida O dobrih in slabih stvareh slovenske reprezentance proti Slovaški je po dvoboju razmišljal strelec izenačujočega zadetka Petar Stojanović. "Kljub rezultatu smo pokazali veliko dobrih stvari. Veliko želje. Sploh v prvem polčasu smo lahko dosti prihajali v zadnjo tretjino, na koncu pa smo imeli malce težav z zaključkom napada. Te dobre stvari, ki smo jih naredili, moramo obdržati, slabe stvari pa popraviti," je prepričan, da bodo morali slovenski nogometaši popraviti učinkovitost v napadu in izkoristiti več priložnosti, če bodo želeli dočakati drugo zmago v tem ciklusu.

Če bi Kekovi izbranci ostali brez nje, bi bilo to veliko razočaranje, ki bi še povečalo pritisk pred torkovim gostovanjem v Splitu. Slovensko reprezentanco lahko po drugi strani "miri" dejstvo, da je Malta še vedno, ko je gostovala na naših tleh, doživela prepričljiv poraz. Se bo Slovencem izšlo tudi v tretje?

Dvoboj v Stožicah se bo začel ob 18. uri.