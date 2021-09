Matjaž Kek razkril, kaj bo treba spremeniti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred slovensko nogometno reprezentanco naj bi bila na papirju najlažja kvalifikacijska tekma v skupini H. V Stožice namreč prihaja Malta. Realnost je vseeno drugačna. Gostje prihajajo v Ljubljano po visoki zmagi nad Ciprom (3:0), tekmecem, ki jo je pred pol leta pošteno zagodel Kekovi četi, Slovenija pa je v sredo ostala brez želene domače zmage nad Slovaško (1:1). Zato ne sme v soboto pomisliti na nič drugega kot nove tri točke, s katerimi bi se vrnila v boj za najvišja mesta. Selektor Matjaž Kek je pojasnil, s kakšno igro bi lahko prišli do zmage nad Malto.

"Pred nami je tekma, v kateri za nas šteje samo zmaga. Jasno je, da je Malta že z rezultatom v Bratislavi (27. marca je bilo 2:2, op. p.) dokazala, da gre za organizirano ekipo. Na tej tekmi moramo biti agresivni, hitrejši, še bolj direktni, hkrati pa organizirani in strpni," pred sobotnim spopadom z Malto sporoča selektor Matjaž Kek, ki je kvalifikacije za SP 2022 začel imenitno, z zgodovinsko domačo zmago nad Hrvaško (1:0), nato pa je sledi strm rezultatski padec, saj je v naslednjih treh tekmah osvojil le točko. Če se želi Slovenija vključiti v boj za najvišja mesta, mora v Stožicah premagati Malto. Tekmeca, ki je na papirju veljal za avtsajderja skupine, a je v dozdajšnjem delu osvojil že štiri točke, v sredo pa kar s 3:0 odpravil Ciper.

"Moramo biti raznovrstnejši in hitrejši"

Matjaž Kek dobro ve, česa je zmožna Malta. Foto: Grega Valančič/Sportida Selektor Kek je prepričan, da bodo njegovi varovanci uspešnejši kot v sredo, ko je na drugi strani stala Slovaška, udeleženec letošnjega Eura. "Dovolj je objektivnosti in samokritičnosti, da v nekaterih trenutkih nismo bili na ravni, s katero bi lahko premagali udeleženca evropskega prvenstva. Ta objektivnost mi je všeč. Fantje reagirajo na dober način," je zadovoljen, da so njegovi varovanci visoko motivirani in nestrpno čakajo začetek sobotnega dvoboja, na katerem zaradi kazni ne bo smel nastopiti Josip Iličić. Podajalec izenačujočega zadetka za Slovenijo, ki ga je dosegel Petar Stojanović, bo tako dvoboj proti Malti spremljal s tribun.

Slovenska zvezna vrsta bo proti Malti sestavljena nekoliko drugače. Na položaj zadnjega zveznega igralca, kjer sta proti Slovaški od prve minute zaigrala Miha Zajc in Leo Štulac, se vrača Jasmin Kurtić, ki je moral dvoboj s Slovaško izpustiti. Belokranjec je srečanje zelo doživeto spremljal s tribun, v soboto pa bi lahko zelo prav prišle njegove bogate izkušnje. Odkar se je preselil v Grčijo in zaigral za Paok, je še nekoliko bližje golu in bolj sodeluje v organizaciji igre kot pa destrukciji.

Josip Iličić (levo) zaradi kartonov v soboto ne bo mogel pomagati Sloveniji. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Moramo ostati dovolj organizirani, dovolj kakovostni v preprečevanju protinapadov Malte, zlasti v trenutkih, ko se izgubi žoga. Takrat moramo biti dovolj agresivni in jim ne pustiti preveč prostora," ne želi ponoviti napak s srečanja proti Slovaški, kjer je Stanislav Lobotka večkrat prodrl skoraj do slovenskega kazenskega prostora.

"Moramo odigrati boljše, v igri naprej imeti hitrejši pas, biti bolj direktno usmerjeni proti golu. Moramo biti raznovrstnejši in hitrejši. V sredo mi je manjkala hitrost v naši igri. Ko smo to dobro naredili, je bilo zelo gledljivo," bi si želel, da bi bila igra slovenske zvezne vrste hitrejša. S tem bi si njegovi varovanci pripravili še več priložnosti za zadetek. V sredo je dve zelo obetavni zapravil Jan Mlakar, v napadu pa si je največ aplavza prislužil požrtvovalni najstnik Benjamin Šeško.

Malta v Sloveniji že dvakrat padla

Ko je Slovenija nazadnje doma premagala Malto, se je od državnega dresa poslovil legendarni Milivoje Novaković. Foto: Vid Ponikvar Kek bo nekoliko spremenil začetno postavo, več odgovorov na vprašanje, kako bi začel dvoboj z Malto, je ponudil zadnji trening pred tekmo, ki ga je opravil na Brdu pri Kranju. Mariborčan želi na poti do sobotnega uspeha bolje izkoristiti tudi menjave. V sredo z menjavami ni spremenil ritma.

"V soboto, sem prepričan, da bo boljše," je optimist selektor Kek, ki se zaveda, da je pred njim prva tekma v kvalifikacijskem ciklusu, v katerem bi bilo vse kaj drugega kot zmaga označeno za velik neuspeh. Slovenija gosti Malto, ki jo je v zgodovini kvalifikacijskih ciklusov do zdaj doma redno premagovala (2:0 in 3:0). V soboto bi bila zadovoljna tudi že s tesno zmago, samo da bi vknjižila tri točke in se približala favoritom za napredovanje.

Dvoboj se bo začel v soboto ob 18. uri, glavni sodnik bo Latvijec Andris Treimanis.