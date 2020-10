Slovaki iščejo novega selektorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pavel Hapal ni več selektor slovaške nogometne reprezentance, je danes sporočila tamkajšnja nogometna zveza (SFZ). Izvršni odbor je odločitev sprejel že v torek, a so javnost z njo seznanili šele danes.

Poleg Hapala je brez službe ostal tudi njegov pomočnik Otto Brunegraf.

Za zdaj na Slovaškem še nimajo naslednika na mestu selektorja, med glavnimi kandidati pa je Štefan Tarkovič, ki je bil v preteklosti pod vodstvom Jana Kozaka že v vlogi pomočnika.

Hapala so odnesli slabi rezultati v zadnjem obdobju. Vodenje Slovaške je sicer prevzel oktobra 2018 in nasledil Kozaka. Slovake je vodil na 17 tekmah in na šestih zmagal, izgubil pa je sedem tekem.

Preberite še: