Škandal Messijevega selektorja, ki je razburil argentinsko javnost

Cesare Sampaoli se je že opravičil

Jorge Sampaoli, selektor članske nogometne reprezentance, je bil že tako na udaru navijačev zaradi ne najboljših rezultatov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018, zdaj pa je še toliko bolj. Na primitiven način je žalil prometnega policista in poskrbel za škandal, o katerem v teh dneh govori vsa Argentina.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jorgeja Sampaolija je pred neuspehom v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 rešil Lionel Messi s tremi goli, ki jih je dosegel na zadnji, odločilni tekmi proti Ekvadorju (3:1). Po slabših rezultatih v kvalifikacijah je bil zato selektor Argentine tarča kritik, ki so še glasnejše postale po nedavnem porazu z 2:4 na prijateljski tekmi proti Nigeriji.

Zdaj se je 57-letni vročekrvni trener v središču pozornosti znašel še iz povsem drugačnih, nešportnih razlogov. V rodnem mestu Casildi se je namreč zapletel v škandal, ko se je vračal s poroke svoje hčerke.

Sampaoli je bil v avtu skupaj s še šestimi potniki. Bil je le sopotnik, a je po tem, ko ga je skupaj z voznico, ki je uspešno prestala preizkus alkoholiziranosti, obravnaval prometni policist, povsem izgubil živce.

"Zaradi tebe sem moral prehoditi 200 metrov, kreten. Zaslužiš 100 pesov na mesec (približno 4,2 evra), idiot," je Sampaoli, ki je bil vidno pijan, na predbožični večer zabrusil policistu. Na njegovo nesrečo ga je eden izmed mimoidočih posnel, posnetek spravil v javnost in poskrbel za velik škandal.

Posnetek početja Jorgeja Sampaolija:

¿Sampaoli borracho y enojado con la policía? Circula este video. pic.twitter.com/85j6Fens5N — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 25, 2017

Opravičil se je ekspresno hitro

V Argentini, ki na prihodnjem svetovnem prvenstvu sanja o tretjem naslovu svetovne prvakinje, na katerega čaka že od leta 1986, je služba nogometnega selektorja ena izmed najbolj izpostavljenih in pomembnih v državi, zato ne preseneča, da je tako.

57-letni trener velja za ekscentrika. Foto: Reuters Tamkajšnja javnost je takoj zahtevala opravičilo selektorja, nekateri pa so prepričani celo, da bi moral odstopiti oziroma bi ga morali pri argentinski nogometni zvezi (AFA) odsloviti.

Opravičilo Sampaolija so dočakali zelo hitro, javil pa se je kar z uradno izjavo, ki so jo objavili pri AFA.

"Močno obžalujem, kar se je zgodilo. Jeza, ki je prišla iz pogovora, v katerem nisem imel prav, je poskrbela, da sem izgovoril nekaj besed, ki niti približno ne pomenijo mojih prepričanj in tega, v kar verjamem. Razumem policiste, ki iz dneva v dan rešujejo življenja. Opravičujem se policiji in policistu, do katerega sem se vedel povsem neprimerno," je v opravičilu zapisal Sampaoli.

Zdi se, da bo službo obdržal

S policijske postaje so že potrdili, da se je za svoje ravnanje opravičil, prav tako naj bi že stopil v stik tudi s policistom, ki ga je žalil.

Lionel Messi in soigralci bodo v Rusiji nastopali v skupini skupaj s Hrvaško, Islandijo in Nigerijo. Foto: Reuters

Za zdaj se ne zdi, da ga bodo na argentinski nogometni zvezi odpustili, a prav lahko se zgodi, da se bo to spremenilo, saj je pritisk argentinske javnosti precejšen.

Na klop Argentine je nekdanji trener Seville Sampaoli, ki je pred tem s Čilom dvakrat v nizu postal južnoameriški prvak, sedel maja letos.

Argentina bo na svetovnem prvenstvu 2018 nastopila v skupini D skupaj s Hrvaško, Islandijo in Nigerijo.