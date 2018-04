Sinovi volkulje pokazali, kaj se lahko zgodi, če se zaspi

Pred povratnima četrtfinalnima tekmama lige prvakov

Po epskem torkovem preobratu Rome so pred četrtfinalno povratno tekmo lige prvakov nekaj več upanja dobili tudi navijači Juventusa in Seville. Stara dama bo na Santiagu Bernabeu lovila zaostanek treh zadetkov (0:3), na Allianz Areni se bo prav tako po domačem porazu skušala med žive vrniti Sevilla.

Roma je v torek proti Barceloni vsem pokazala, da nobena prednost ni tako velika, da se je v nogometu ne bi dalo nadoknaditi. Je pa tudi res, da se mali čudeži ne dogajajo prav pogosto in je kvota za take dogodke v teh četrtfinalnih dvobojih najbrž že izpolnjena. Real je na krilih neverjetnega Cristiana Ronalda v Torinu razbil Juventus in bo pred domačimi gledalci branil prednost, ki je do zdaj v zgodovini lige prvakov ni zapravila še nobena ekipa.

"Rezultat v Torinu za nas ne spremeni prav nobene stvari. Za nas je to le še ena tekma, ki jo bomo skušali dobiti. To je bil le polčas, drugi bo nocoj. Ponovno bomo morali pokazati odlično igro. Razmišljam le o tej tekmi in nas," je bil kratek in odločen trener Zinedine Zidane, ki je z izbranci blizu temu, da se še osmič zapored uvrsti v polfinale lige prvakov.

Najboljši strelci lige prvakov 2017/18: 14 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

8 - Wissam Ben Yedder (Sevilla), Roberto Firmino (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool)

7 - Edinson Cavani (PSG), Harry Kane (Tottenham), Sadio Mane (Liverpool)

6 - Edin Džeko (Roma), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG)

5 - ...

Gianluigi Buffon je na prvi tekmi prejel kar tri zadetke. Foto: Reuters

Allegri še ni obupal

Seveda se pred bojem v Madridu ne predajajo niti pri Juventusu. "Za nas rezultat prve tekme ni niti malo ugoden, a skušali bomo storiti to, kar je Real nam v Torinu. Nihče ni pričakoval, da bomo na prvi tekmi že po dveh minutah gledali v hrbet tekmecu, zakaj ne bi kaj podobnega v Madridu uspelo nam?" puške v koruzo ne meče italijanski strokovnjak na klopi Torinčanov Massimiliano Allegri.

Real Madrid - Juventus /3:0/ Tekma se bo začela ob 20.45 na Santiagu Bernabeu v Madridu; sodnik: Michael Oliver (Anglija) Real Madrid: Navas; Carvajal, Casemiro, Varane, Marcelo; Kovačić, Modrić, Kroos; Isco, Ronaldo, Benzema

Manjkata: Nacho, Ramos

Vprašljiv: Vázquez Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanić, Matuidi; Cuadrado, Higuaín, Douglas Costa

Manjkajo: Dybala, Bentancur, Bernardeschi, Barzagli //izid prve tekme

Lahko Italijan po Mourinhu ukani še Heynckessa?

Odkar se je Jüpp Heynckes vrnil iz pokoja, Bayern spet spominja na neuničljiv stroj. Foto: Reuters Tako kot Real ima izjemno izhodišče tudi Bayern, ki je v Andaluziji slavil z 2:1. Bavarci so nekaj časa celo zaostajali, nato pa po preobratu dosegli rezultat, ki jim na Allianzu omogoča dokaj mirno povratno tekmo.

Bavarci so si v soboto že zagotovili nov naslov nemškega prvaka, zato bodo lahko vse sile usmerili v osvojitev lige prvakov, a najprej bo treba preskočiti Sevillo. Ta je konec tedna varčevala z močmi in visoko izgubila proti Celti. Bilo je kar 0:4.

"Ko doma izgubiš z 1:2, moraš na gostovanju tvegati in biti drzen, da ti uspe napredovati. Nič drugega ne pričakujem od Seville, a mi ne bomo odstopali od našega načina igre. Liga prvakov je tekmovanje, ki ga hoče osvojiti vsak trener. Tukaj igrajo najboljše ekipe v Evropi," pravi trener Jüpp Heynckes, ki je kmalu po začetku sezone na klopi nemškega stroja zamenjal Carla Ancelottija in nemudoma prerodil ekipo. Nocoj bo lovil že 12. zaporedno zmago v ligi prvakov.

Sevilla se ne bo zapodila

Andaluzijci so v tej sezoni že dokazali, da odlično igrajo tudi v gosteh. Vsi se še dobro spominjamo tiste tekme na Old Traffordu, ki so jo dobili ravno z rezultatom, ki ga vsaj za podaljšek potrebujejo danes.

Navijači Seville še niso pozabili nore noči na Old Traffordu. Foto: Reuters

"Pomembno bo, da ostanemo v stiku z Bayernom. Ni nam treba zadeti v prvi minuti, saj vemo, da smo sposobni dva zadetka doseči tudi v drugem polčasu. Paziti bomo morali le, da ne prejmemo zadetka, še posebej ne v drugih 45 minutah," je odločen trener Seville Vincenzo Montella, ki je, kot že rečeno, v osmini finala ukanil Joseja Mourinha in njegov United. Mu lahko kaj podobnega uspe tudi na Allianz Areni?