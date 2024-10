Šimundža s kovčkom zapustil Ljudski vrt, na klop Maribora res Ljubljančan?

Maribor je po 11 krogih prve lige na drugem mestu, samo točko za vodilno Olimpijo. Je pa v zadnjih treh tednih dvakrat izgubil s Celjem, najprej na zaostali tekmi in minuli konec tedna še drugič. Aktualni prvaki so tako samo še točko za vojolicami. Kot piše Ekipa24, je trener Ante Šimundža na izhodnih vratih iz Ljudskega vrta. Ključni sestanek naj bi se odvijal ta torek ob 17. uri. Pol ure zatem so objavili video, kako trener odhaja iz stadiona s kovčkom. Turški vlagatelji v mariborski klub z delom Šimundže naj ne bi bilo najbolj zadovoljni. Lahko pa si tudi mislimo, da si uveljavljeni slovenski trener, ki je tako z Mariborom kot Muro dosegel velike stvari, vmešavanje v svoje delo s strani vlagateljev ne dovoli.

Ekipa24 še piše, da si Acun Ilicali za novega trenerja želi pomočnika Matjaža Keka v slovenski reprezentanci Boštjana Cesarja. Dolgoletni reprezentančni steber obrambe je na trenersko pot stopil kot selektor reprezentance do 19 let, v članski pa dela od januarja 2022. Na torkovem treningu slovenske reprezentance pred sredinim odhodom v Oslo na četrtkovo tekmo lige narodov je Cesar normalno opravljal svoje naloge. Cesar je petkrat vodil tekmo ob odstotnosti Keka in niti enkrat izgubil (zmaga nad Portugalsko in štirje remiji). Bi bila pa zagotovo velika zgodba, da bi na klopi Maribora Mariborčana zamenjal Ljubljančan.

Šimundža se je na klop Maribora vrnil oktobra 2023 in odtolej ekipo vodil na 47 tekmah, ko so 25-krat zmagali, 12-krat igrali neodločeno in 10-krat izgubili. Pred tem je bil trener Ludrogorca in Mure, ki jo je popeljal nazaj v prvo ligo in z njo tudi postal državni prvak (na 191 tekmah 88 zmag). Maribor je uspešno vodil že v obdobju 2013 do 2015, ko so igrali tudi v ligi prvakov.