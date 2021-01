Simeonejeve besede po polomu Atletica zatresle Madrid

Trener Atletica Diego Simeone je po bolečem porazu v španskem pokalnem tekmovanju, v katerem so njegovi izbranci brez pomoči Jana Oblaka in številnih prvokategornikov izpadli proti tretjeligašu Cornelli, namignil, da bi lahko po koncu sezone zapustil madridskega velikana.

Temperamentni Argentinec Diego Simeone je položaj glavnega trenerja Atletica prevzel pred skoraj desetimi leti. To se je zgodilo 23. decembra 2011, nato pa je Južnoameričan s prepoznavno igro, v kateri sta izstopali fanatična borbenost in jeklena obramba, večkrat osrečil navijače madridskega velikana. Popeljal ga je do sedmih lovorik, leta 2014 postal tudi španski prvak, osvojil španski pokal (2013), postal zmagovalec lige Europa in evropskega superpokala (obakrat leta 2018), dvakrat pa nesrečno izgubil v finalu lige prvakov proti mestnemu tekmecu Realu (2014 in 2016).

Izločil jih je nekdanji član druge ekipe Atletica

Jan Oblak podobno kot številni prvokategorniki Atletica v sredo sploh ni odpotoval v Katalonijo. Foto: Reuters Atletico se je v zadnjem desetletju ustalil kot eden najboljših španskih klubov, še posebej odlično pa mu gre v tej sezoni, v kateri je z naskokom najboljši v uvodnem delu prvenstva, tako da vodi na lestvici. Cilj je uresničil tudi v ligi prvakov, saj se je prebil v osmino finala, kjer ga kmalu čakata zahtevni preizkušnji s Chelseajem.

Idilo madridskega velikana pa je prekinil neuspeh v pokalu. Atletico se je v sredo k tretjeligašu Cornelli resda odpravil brez številnih nosilcev igre, med drugimi so manjkali prvi vratar Jan Oblak, Luis Suarez, Koke, Marcos Llorente, Mario Hermoso, Thomas Lemar, Yannick Carrasco, Hector Herrera in Kieran Trippier, a je bil s svojo oslabljeno zasedbo, v kateri so bili Joao Felix, Angel Correa, Saul Niguez in Jose Maria Gimenez, še vedno velik favorit. Tega ni upravičil.

Kako je Cornella presenetila Atletico?

Še več, ko je v 7. minuti mrežo Atletica zatresel nekdanji član druge ekipe Atletica Adrian Jimenez, je vrag vzel šalo. Gostje iz Madrida so bili skoraj nemočni, ko pa je v 63. minuti rdeči karton prejel še Richard Sanchez, je bila na vidiku velika senzacija. Atletico je postal priča nepričakovanemu polomu, ki je navijače spomnil na prejšnjo sezono. Tudi takrat si je Atletico privoščil pokalno gostovanje pri nižjeligašu z namerno oslabljeno zasedbo, v njej tudi takrat ni bilo Oblaka, nato pa je Simeonejeva četa izpadla proti tretjeligaški ekipi Cultural Leonesa (1:2). V sredo ni izpadla v Kataloniji le brez doseženega zadetka (0:1), ampak celo brez strela v okvir vrat.

Saul Niguez se je po porazu proti Cornelli opravičil navijačem Atletica. Foto: Getty Images

Predstavila se je v tako slabi luči, da so španski mediji tekmo razglasili za eno izmed najslabših tekem Atletica, kar jih je kadarkoli vodil Simeone. Teh pa ni bilo malo, saj je Argentinec vodil že 502 tekmi Los Colchoneros. "Opravičujemo se navijačem. Nismo izpadli nalašč, a nam tekme izločilnega dela, ko se igra le ena, ne gredo najbolje," je dejal Saul Niguez, ki je na srečanju v Kataloniji nosil kapetanski trak.

Krstni nastop Španca med vratnicama Atletica Oblaka je med vratnicama nadomeščal 23-letni Španec Miguel San Roman, ki se v tej sezoni dokazuje v drugi ekipi Atletica in je dobil prednost pred Hrvatom Ivom Grbićem. San Roman je tako dočakal krstni nastop za prvo ekipo Atletica, ki pa se ga ne bo spominjal po dobrem.

Bo sploh še pri Atleticu?

Diego Simeone vodi Atletico že dobrih devet let. Foto: Reuters Atletico je z nepričakovanim spodrsljajem pokvaril razpoloženje slavljencu Janu Oblaku, ki je danes dopolnil 27. rojstni dan. Škofjeločana, ki ga trener Simeone tako spoštuje, da ga ima za najboljšega vratarja na svetu, ni zaskrbel le zgodnji izpad, zaradi katerega je spodletel nov poskus, da bi osvojil špansko pokalno lovoriko (Atletico je nazadnje osvojil pokal leta 2013, ko je Oblak še branil za Benfico), ampak tudi nekaj drugega.

Po tekmi je Simeone namignil, da bi lahko po tej sezoni zapustil Atletico. Če bi se to uresničilo, bi zapustil Madrid po devetih letih in pol, v katerih je navijačem prirasel k srcu in pustil svoj pečat. Trener Atletica je športno čestital tekmecu za zmago in pojasnil, da je Cornella igrala bolje. Poudaril je, da pokalno tekmovanje v zadnjih letih ni osrečilo navijačev, zato bo treba najti in izbrati pravo rešitev, da se to ne bo več ponovilo. Za tem je dodal stavek, ki je zatresel Madrid. "Če bom prihodnje leto sploh še pri Atleticu," je dal Simeone misliti navijačem.

Kmalu ga čakata spopada s Chelseajem v osmini finala lige prvakov. Foto: Reuters

S klubom ga sicer veže pogodba do leta 2022, v preteklosti pa so se večkrat omenjali nekateri evropski velikani, ki bi ga radi preizkusili na svojem trenerskem stolčku. "V nogometu se stvari ves čas spreminjajo. Moraš biti pripravljen na vse možnosti. Pri Atleticu sem srečen, a moraš sprejeti vsako odločitev kluba," je dodal Simeone in s tem dal vedeti, da bi se lahko nekaj še pred kratkim nepredstavljivega, to, da bi v bližnji prihodnosti zapustil Madrid, uresničilo.

Atletico, ki vodi v španskem prvenstvu, se bo prvič po bolečem izpadu iz pokala predstavil v soboto, ko se bo doma v la ligi udaril z Athleticom iz Baskije.