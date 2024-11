22-letni branilec, ki je nekdaj igral tudi za mlado švicarsko reprezentanco, se je letos poleti še preselil v Blau Weiss Linz, kjer je imel pomembno vlogo. Pred tem je igral za Zürich in nekajkrat oblekel reprezentančni dres.

Potem pa je kot strela z jasnega udarila novica, da bo svoje nogometne čevlje obesil na klin. Razlog za to pa je njegova vera. Silvan Wallner je član Krščanske adventistične cerkve, ta pa mu prepoveduje, da bi lahko ob sobotah igral na nogometnih zelenicah oziroma da bi opravljal svoje delo, so poročali švicarski mediji. Minuli konec tedna je Wallner prvič manjkal v ekipi. Klub je uradno poročal, da je bolan, a zdaj je v javnost prišla prava informacija.

Krščanska adventistična cerkev je protestantska krščanska cerkev, ki se razlikuje od drugih predvsem po posvečevanju sobote, sedmega dne po krščanskem in židovskem koledarju, in po poudarku na skorajšnjem drugem prihodu Jezusa Kristusa. Denominacija je zrasla iz mileritskega gibanja v ZDA sredi 19. stoletja in je bila uradno ustanovljena leta 1863. Krščanska adventistična cerkev je trenutno ena najhitreje rastočih in najbolj razširjenih cerkva na svetu z več kot 21 milijoni krščenih članov. Vir: Wikipedia.