Seznam zvezdnikov, ki prihajajo v dobrodelne Stožice, vse daljši

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stadion Stožice bo 15. septembra prizorišče dobrodelne nogometne tekme za žrtve avgustovskih poplav v Sloveniji. Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je na zvezdniški seznam nastopajočih dodal še nekaj imenitnih imen, so sporočili prireditelji bližnjega športno-humanitarnega dogodka v Ljubljani.

Na prvotnem seznamu za dobrodelno tekmo so bili številni nekdanji nogometni zvezdniki, kot so Gianluigi Buffon, Andrej Ševčenko, Paolo Maldini, Luis Figo, Zvonimir Boban, Javier Zanetti, Eric Abidal, Predrag Mijatović, Vladimir Šmicer, Nemanja Vidić, David James, Giorgos Karagounis, Mario Mandžukić, Mikael Silvestre in mnogi drugi.

Foto: Reuters

Seznam udeležencev spektakla v razprodanih Stožicah je od danes daljši za sedem nekdanjih odličnih nogometašev, na njem so Nemec Miroslav Klose, Nizozemec Clarence Seedorf, Francoz Robert Pires, Bolgar Dimitar Berbatov, Turek Hamit Altintop, Gruzijec Levan Kobiašvili in Hrvat Vedran Ćorluka. V Stožice prihaja tudi nekdanji nemški nogometni zvezdnik Miroslav Klose. Foto: Reuters

Nekdanji zvezdniki nogometnih igrišč bodo na imenitnem dogodku nastopili v dveh moštvih. Kapetan modrega bo Italijan Paolo Maldini, rdečega pa Portugalec Luis Figo.

Celoten izkupiček od dobrodelne tekme Zvezde nogometa za žrtve poplav, ki se bo začela ob 20. uri, bo namenjen fundaciji Preprosto blizu.