Zadnjo besedo ima Matjaž Kek, znova brez eksperimentov?

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je prvi letošnji cilj že izpolnil. Slovenija bo še naprej igrala v drugem najmočnejšem rangu lige narodov. Jesen pa prinaša še drug, bistveno odmevnejši cilj, pri katerem so vložki še neprimerno večji, saj zagotavljajo svetovno slavo. To so kvalifikacije za SP 2026. Mariborčanu se tako junija ponujata še zadnji možnosti, da preizkusi na delu kandidate, ki prej niso sodili v udarno zasedbo. Nekaj se jih zaradi vročih predstav v zadnjem obdobju ponuja kar samih, na Kekovem seznamu pa zaradi dogovora z mlado reprezentanco do 21 let ne bo številnih mlajših imen. Slovenski selektor bo razkril karte ob 11.30.

Lani se je ob istem času Slovenija že pripravljala na velik vrhunec, Euro 2024 v Nemčiji, na katerem je nato z jekleno in disciplinirano obrambo namučila številne favorite in izgubila šele v osmini finala, pa čeprav ni v 120 minutah proti Portugalski prejela niti enega zadetka.

Selektor Matjaž Kek bo skušal formo reprezentance do jeseni, ko se začnejo kvalifikacije za SP 2026, znova dvigniti na lanskoletne "nemške obrate", junija pa ga čakata dve prijateljski tekmi, na katerih bi lahko preizkusil nekaj novih imen. O tem, ali bo seznam poln novincev ali bo Mariborčan ostal bolj zvest tistim, s katerim je nadaljeval reprezentančno zgodbo po Euru 2024, bo znano ob 11.30, ko bo na Brdu pri Kranju predstavil seznam.

Brez kandidatov za Euro do 21 let

Benjamin Šeško bi lahko letos poskrbel za enega najbolj odmevnih prestopov na svetu. Foto: www.alesfevzer.com Na njem tokrat z izjemo Benjamina Šeška, ki ima tržno vrednost na Transfermarktu kar 65 milijonov evrov in bi lahko v poletnem prestopnem roku poskrbel za eno najbolj odmevnih kupčij leta na svetu, ne bo mlajših igralcev. Prednost bo namreč dobila izbrana vrsta do 21 let, ki se bo pod vodstvom Andreja Razdrha, kot tudi pozornim očesom nekdanjega selektorja, zdaj pa direktorja reprezentanc Milenka Ačimovića pripravljala na vrhunec leta, nastop na Euru na Slovaškem, kjer jo v skupinskem delu čakajo trije spektakli. Dvoboji proti Nemčiji, Angliji in Češki.

Ker je selektor Matjaž Kek že večkrat poudaril, kako v junijskem terminu ne misli skakati v zelje selektorju mlade reprezentance, saj tega čaka izjemno veliko tekmovanje, na seznamu članov ne bo številnih mladih igralcev. Manjkali bodo Svit Sešlar, eden najboljših nogometašev 1. SNL, pa Adrian Zeljković, ki blesti na Slovaškem. Morda tudi napadalec Žan Vipotnik, če bo dosežen dogovor med reprezentancama, da bi prihodnji mesec zastopal barve slovenske izbrane vrste do 21 let. Šeško je že dal vedeti, da tega ne bo storil.

Keka lahko veseli slovenska "kolonija" v Celju

Jasmin Kurtić verjame, da bi se lahko po tem, ko bo našel novega delodajalca, vrnil v reprezentanco. Foto: Ana Kovač Za zdaj je znano, da na seznamu zaradi zdravstvenega stanja ne bo Jana Mlakarja, težave s poškodbo bremenijo tudi Josipa Iličića, Žana Celarja in Nina Žuglja, Jasmin Kurtić pa že nekaj časa nima kluba. Na seznamu bi se lahko znašlo kar nekaj nogometašev Celja, ki v zadnjih mesecih blestijo na klubskih tekmah.

Prebudil se je tudi Aljoša Matko, v prejšnji sezoni prvi strelec 1. SNL, ki pa je nato padel v večmesečno strelsko krizo, iz katere se je dvignil mojstrsko, saj v zadnjem obdobju zadeva kot za stavo, navdušuje pa ne le s prodornostjo v napadu, ampak tudi z izpolnjevanjem zahtevnih nalog v obrambnem delu igre. V knežjem mestu si deli slačilnico s številnimi slovenskimi soigralci, kar je zagotovo všeč selektorju Keku, ki je večkrat javno pohvalil Marka Zabukovnika, na prejšnji reprezentančni akciji naknadno vpoklical Tamarja Svetlina, v obrambi pa je tudi v Evropi znal izstopati Klemen Nemanić.

Nogometaši Celja poznajo najboljšo zelenico, na kateri bo 10. junija Slovenija pričakala Bosno in Hercegovino. To bo po daljšem času reprezentančni praznik v knežjem mestu.

Selektor Matjaž Kek je prejšnji teden spremljal v živo v Stožicah finale pokalnega tekmovanja, v katerem so Celjani kar s 4:0 odpravili Koprčane. Foto: Aleš Fevžer

V 1. SNL sta sicer izmed slovenskih strelcev največ zadetkov dosegla Matej Poplatnik (Bravo) in Danijel Šturm (Domžale), ki ga čaka še krčevit boj za obstanek z Domžalčani. Med legionarji, ki jim selektor Matjaž Kek v zadnjem obdobju ni namenil veliko pozornosti, a se lahko pohvalijo z redno tekmovalno formo, so David Tijanić, Andres Vombergar, Nik Prelec, Žan Zaletel, morda se v izbrano vrsto vrneta Benjamin Verbič in Luka Zahović ...

Kdo ve, možnosti je ogromno, škarje in platno pa ima tako kot vedno v rokah selektor Kek.

Zadnji seznam kandidatov (marec 2025): Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid/Špa), Igor Vekić (Vejle/Dan), Matevž Vidovšek (Olimpija) Branilci: Kenan Bajrić (Slovan Bratislava/Slk), Jure Balkovec (Alanyaspor/Tur), Jaka Bijol (Udinese/Ita), David Brekalo (Orlando City/ZDA), Vanja Drkušić (Zenit/Rus), Žan Karničnik (Celje), Erik Janža (Gornik Zabrze/Pol), David Zec (Kiel/Nem) Zvezni igralci: Timi Max Elšnik (Crvena zvezda/Srb), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos/Grč), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec/Avt), Tomi Horvat (Sturm Gradec/Avt), Sandi Lovrić (Udinese/Ita), Dejan Petrovič (Rijeka/Hrv), Svit Sešlar (Celje), Petar Stojanović (Salernitana/Ita), Tamar Svetlin (Celje), Adrian Zeljković (Spartak Trnava/Slk) Napadalci: Blaž Kramer (Konyaspor), Benjamin Šeško (RB Leipzig/Nem), Andraž Šporar (Alanyaspor/Tur), Jan Mlakar (Hajduk Split/Hrv), Žan Vipotnik (Swansea City/Wal)

V Celju proti Sloveniji tudi nekdanji mladi slovenski reprezentant

Arjan Malić je v tej sezoni napravil imeniten preskok. Med strelce se je vpisal tudi v ligi prvakov. Foto: Reuters Njegov stanovski kolega iz BiH Sergej Barbarez, ki se bo pred tekmo v Celju v kvalifikacijah za SP 2026 pomeril še s San Marinom, kjer pričakujejo navijači strelske vaje zmajev, je seznam kandidatov objavil že v ponedeljek. Na njem izstopa neuničljivi kapetan Edin Džeko, ki je star 39 let, na 140 tekmah za reprezentanco pa je dosegel že 67 zadetkov.

Na seznamu je tudi donedavni mladi slovenski reprezentant Arjan Malić. Rojeni Jeseničan je v mlajših selekcijah nastopal za Slovenijo, lani pa se je odločil, da se bo pridružil domovini svojih staršev. Za BiH je zbral dva nastopa, v knežjem mestu pa se bodo tako 10. junija na nasprotnih bregovih znašli soigralci graškega Sturma – Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat na slovenski ter Malić na bosanski strani.