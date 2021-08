Ševčenko ne bo več selektor Ukrajine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko se Ukrajini ni uspelo prebiti na svetovno prvenstvo 2018, pa je na letošnjem evropskem prvenstvu prišla v četrtfinale, kar je njen največji uspeh.

Toda Ševčenko je kljub zgodovinskemu uspehu danes potrdil, da ne bo podaljšal pogodbe. "Danes se je iztekla moja pogodba z ukrajinsko zvezo. Pet let sem preživel z reprezentanco," je na Instagramu zapisal nekdanji nogometaš kijevskega Dinama, Milana in Chelseaja.

"S trdim delom smo dokazali, da znamo igrati moderen nogomet. Hvaležen sem predsedniku zveze in izvršnemu odboru za priložnost. Prav tako sem hvaležen vsakemu igralcu in vsakomur, ki je bil del te ekipe. Prav tako hvala tudi navijačem za pohvale in kritike," je še zapisal Ševčenko.