Izjemen podvig Iličića in Atalante v Neaplju

Nogometaši Milana so v 16. krogu serie A upravičili vlogo favorita proti Salernitani (2:0) in prevzeli vodstvo na lestvici, saj je Napoli v spektakularnem večernem derbiju ostal praznih rok proti Atalanti, ki je s pomočjo Josipa Iličića pripravila velik preobrat in zmagala s 3:2. Branilec naslova Inter je s Samirjem Handanovićem v gosteh nadigral Romo s kar 3:0, izenačil 60-letni klubski rekord in se povzpel na drugo mesto.

Nogometaši Milana so se na dvoboju s Salernitano večkrat spomnili na poškodovanega soigralca Simona Kjaerja. Kapetan danske reprezentance bo zaradi poškodbe kolena odsoten več mesecev, soigralci pa so na San Siro vstopili z majicami, na katerih so mu zaželeli čim hitrejše okrevanje.

Zlatan Ibrahimović proti Belčevi Salernitani ni zaigral, pred tekmo pa je oblekel majico z napisom ''Forza Simon'', s katero je izkazal podporo poškodovanemu Dancu. Foto: Reuters

Branilec naslova Inter, ki se je vodilnemu mestnemu tekmecu približal na točko zaostanka, je vse zadetke dosegel že v prvem polčasu. Kapetan prvakov Samir Handanović je branil celo tekmo in zbral dve obrambi. Črno-modri so zadeli v polno že na 18. gostujoči tekmi in izenačili klubski rekord iz sezone 1950/51.

Iličić podal za zmagoviti zadetek

V večernem derbiju je Atalanta po velikem preobratu pokvarila račune Napoliju. Oslabljeni gostitelji, ki so pogrešali šest članov udarne enajsterice, so na začetku drugega polčasa prek Driesa Mertensa povedli z 2:1. Takrat v postavi gostov iz Bergama še ni bilo Josipa Iličića, ko pa je v igro vstopil Kranjčan, se je tehtnica prevesila na stran Atalante.

Zmagoviti zadetek Rema Freulerja:

Boginja je v 66. minuti izenačila na 2:2, pet minut pozneje pa je po desni strani ušel Iličić in izvrstno podal Remu Freulerju, ki je z natančnim strelom premagal Davida Ospino in popeljal Atalanto do velike zmage. Napoli je na lestvici padel na tretje mesto, Iličić in druščina pa so se mu približali na vsega dve točki zaostanka,

V nedeljo bo Domen Črnigoj z Venezio gostil Verono, Juventus pa se bo pomeril z Genoo.

Krog se bo sklenil v ponedeljek. Najprej bo Empoli z Leom Štulcem in Petrom Stojanovićem gostil Udinese, sledil pa bo še obračun med Cagliarijem in Torinom.

Italijansko prvenstvo, 16. krog: Sobota, 4. december:

Milan : Salernitana 2:0 (2:0)

Kessie 5., Saelemaekers 18.

Vid Belec (Salernitana) je branil vso tekmo in zbral šest obramb.



Roma : Inter 0:3 (0:3)

Calhanoglu 15., Džeko 24., Dumfries 39.



Napoli : Atalanta 2:3 (1:1)

Zielinski 40., Mertens 47.; Malinovsky 7., Demiral 66., Freuler 71.

Josip Iličić (Atalanta) je vstopil v igro v 56. minuti in prispeval podajo za tretji zadetek Atalante. Nedelja, 5. december:

12.30 Bologna - Fiorentina

15.00 Spezia - Sassuolo

15.00 Venezia - Verona

18.00 Sampdoria - Lazio

20.45 Juventus - Genoa Ponedeljek, 6. december:

18.30 Empoli - Udinese

20.45 Cagliari - Torino