Še začelo se ni, pa je že na vrsti najpomembnejši teden sezone

Balzan so nogometaši Domžal pričakovano preskočili brez težav in zaokrožili prvi teden sezone, že ta, ki bo na vrsti naslednji, pa je za njih najpomembnejši v celi sezoni, pravi njihov trener. Simon Rožman je bil po pričakovanem skoku v 2. krog kvalifikacij za ligo Europa zadovoljen s predstavo svojih fantov, ga je pa razžalostila nesreča estonskega vezista Mattiasa Kälta.

"To, kar se je proti malteškemu predstavniku zgodilo Hajduku, ki je izpadel, je lep dokaz tega, da lahkih tekem v Evropi ni. Okolica Maltežane morda podcenjuje, ampak mi smo vedeli, da se bo treba potruditi. Zato sem vesel, da smo imeli tekmo pod nadzorom in smo jo mirno pripeljali h koncu. Nisem pa vesel, ker smo izgubili Mattiasa Kälta, ki zaradi pretresa možganov nekaj časa ne bo mogel pomagati. Škoda, saj smo ravno na sredini malce šibki. Marco da Silva je prišel pozno in še ni povsem nared. Amedej Vetrih je odšel. Potrebovali bi še koga za rotacijo, ampak se bo treba znajti drugače," je povedal Simon Rožman, ki je s poleti precej okrepljenimi Domžalami (ob Marcu da Silvi še Branko Ilić, Gregor Sorčan …) sezono začel z zmago s 4:3 proti Balzanu na Malti, domačim remijem proti Rudarju z 2:2 in domačo zmago nad Balzanom z 1:0.

Trener Domžal je v Evropi že izločil Freiburg in ponagajal Marsiellu, predvsem pa ruski Ufi. Jo lahko zagode tudi Malmöju? Foto: Žiga Zupan/Sportida

Že večkrat so pokazali, da lahko. To želijo tudi letos.

"V Evropi smo dvakrat zmagali, kar ni mala stvar. Dobro smo igrali tudi proti Rudarju. Zdaj so pred nami še dve, tri najpomembnejše tekme sezone. Upam, da bomo igrali na najvišji ravni, a ne bo lahko. Moramo se prešteti, potem pa gremo najprej nad Olimpijo, za katero sem zelo vesel, da je napredovala, potem pa še nad Malmö, ki je naš naslednji evropski nasprotnik. Prav gotovo boljši od prvega, to je jasno, in to precej. Gre za vodilno ekipo švedskega prvenstva, ki ima 10-krat, 15-krat višji proračun od našega," je o tekmi z 23-kratnim švedskim prvakom, ki ga bo v Domžalah gostil že naslednji teden, povedal Rožman, ki pa se z belo zastavo v tekmi z Malmöjem prav gotovo ne bo podal.

"Ne, zagotovo ne. Švedom se bomo poskušali postaviti po robu. Alibijev ne bomo iskali. Že večkrat smo pokazali, da lahko. Treba bo biti optimalen na obeh tekmah, to je jasno, ampak za to delamo, za to živimo. Upam in verjamem, da bomo na obeh tekmah pokazali maksimum. Kaj nam bo to prineslo, bomo videli," je še povedal mladi trener.

Slobodan Vuk je na drugi evropski tekmi zadel še drugič in dosegel jubilejni 50. gol v domžalskem dresu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Jubilejni, 50. gol Slobodana Vuka v domžalskem dresu

V precej podobnem tonu je govoril tudi strelec edinega zadetka na četrtkovi tekmi, ki je zadel tudi na Malti, Slobodan Vuk. "Proti Skandinavcem nas čaka precej težja tekma, ampak verjamem, da se bomo na Malmö dobro pripravili. Najprej nas čaka Olimpija, potem pa bomo videli, kaj in kako. Kako dobri smo, je še težko povedati. Potrebujemo še nekaj časa, da se uigramo. Pozitivno je, da imamo širok kader. Bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Upajmo, da čim dlje," pred nadaljevanjem sezone, ki takoj prinaša pomembne preizkušnje, pravi napadalec, ki ima izkušnje s skandinavskim nogometom. Pred povratkom v Domžale je namreč igral na Norveškem, za tamkajšnji Tromso.

Za Domžale, katerih najboljši strelec v zgodovini je, je tokrat zabil jubilejni 50. gol. "Niti nisem vedel, ampak je lepo. Upam, da ostanem zdrav in nadaljujem v podobnem slogu. To bi bilo dobro zame, za ekipo in vse okoli kluba, saj bi pomenilo, da igramo dobro. Upam, da se bo to tudi zgodilo. Zdaj nas v nedeljo čaka derbi proti Olimpiji v Stožicah, potem pa Švedi. Veseli me, da so v Evropi napredovali tudi Ljubljančani. Prepričan sem, da nas čaka dobra tekma," je še povedal 29-letni napadalec, ki se je v Domžale vrnil januarja letos, potem ko je dve leti prebil na Norveškem.