Še sam je jokal, ko je grozljivo poškodoval tekmeca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marcelo in Luciano Sanchez

Na tekmi južnoameriškega prvenstva Copa Libertadores med brazilskim Fluminensejem in argentinskim klubom Argentinos Juniors je nogometaš zadnjega Luciano Sanchez utrpel grozljivo poškodbo, ko mu je nenamerno na golenico stopil nekdanji zvezdnik Real Madrida Marcelo.

Petintridesetletni brazilski nogometaš Marcelo, ki je 15 sezon igral za Real Madrid, je skušal preigrati Luciana Sancheza, pri tem pa mu je nesrečno stopil na golenico, da mu je obrnilo koleno. Devetindvajsetletnik je obležal na zelenici in kričal od bolečin. Povsem iz sebe je bil tudi Marcelo, od zgroženosti je jokal še sam. Prvi pregledi v lokalni bolnišnici so pokazali, da Sanchez čudežno noge nima zlomljene. Šlo je za izpahnjeno koleno. Okrevanje naj bi trajalo od osem do 12 mesecev.

Posnetek si lahko ogledate tukaj, a pozor, poškodba je precej brutalna:

Foto: Guliverimage "Imel sem zelo grozljiv trenutek na zelenici. Nenamerno sem poškodoval kolega nogometaša. Želim mu, da čim prej okreva," je na Instagramu zapisal Marcelo, ki je bil po prekršku izključen. Vse dobro pri okrevanju je prek družabnih omrežjih Sanchezu zaželel tudi Marcelov klub Fluminense. "Smo tekmeci in ne sovražniki."

Šlo je za tekmo osmine finala, ki se je na stadionu Diego Armando Maradona v Sau Paulu končala z neodločenim izidom 1:1. Povratna tekma bo naslednji torek na Maracani v Buenos Airesu.