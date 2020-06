Še malo in zgodil se bo še en astronomski prestop

Achraf Hakimi je že v Milanu, kjer ga od podpisa petletne pogodbe z milanskim Interjem ločijo le še zdravniški pregledi. Prestop naj bi bil vreden 40 milijonov evrov oziroma še kak milijon več, upoštevajoč njegov variabilni del.

Enaindvajsetletni maroški bočni branilec, ki se najbolje znajde na desni strani obrambne vrste, je sicer mladinec Real Madrida in tudi njegov član, a na Santiagu Bernabeu od leta 2018, ko je debitral v njegovem dresu, ni dobil prave priložnosti za igro, zato se je odločil za selitev v Nemčijo.

Pri Borussii Dortmund so se od njega že poslovili:

Gracias, Achraf!



We thank Achraf Hakimi for his time in Dortmund and wish him all the best in his future career. pic.twitter.com/6tmUViRDt1