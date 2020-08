Se bo Katancu pridružil še Handanović?

Kaj imajo skupnega Srečko Katanec, Zlatko Zahović in Jan Oblak? Vsi so v svoji v karieri nastopili v finalu evropskih pokalov, zvečer pa se jim bo pridružil še Samir Handanović. Katancu in Oblaku je v tem finalu uspelo zmagati enkrat, Zahović pa je leta 2001 ostal praznih rok.

Srečko Katanec

Srečko Katanec je trikrat nastopil v finalu evropskih pokalov. Foto: Vid Ponikvar

Prvi, ki je od Slovencev nastopil v finalu evropskega pokala, je bil kdo drug kot nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec. Prvič mu je to uspelo s Stuttgartom leta 1989 v pokalu Uefa, nato pa je to ponovil tudi v naslednjih dveh sezonah pri Sampdorii. S slednjo je leta 1992 nastopil celo v finalu lige prvakov.

V treh evropskih pokalih mu je uspelo osvojiti le eno lovoriko, in sicer leta 1990, v pokalu pokalnih prvakov v finalu v Göteborgu, ko je s Sampdorio po podaljšku in dveh zadetkih Gianluce Viallija ugnal Anderlecht. Pred tem je v dresu Stuttgarta izgubil v finalu Uefa proti Napoliju, za katerega se je takrat navduševal legendarni Diego Armando Maradona, leta 1992 pa je Katanec nastopil še tretjič v evropskem finalu.

Tokrat v tistem največjem, kar je bilo mogoče, saj je s Sampdorio v zadnji sezoni pokala državnih prvakov, predhodniku današnje lige prvakov, naskakoval evropski naslov. V velikem finalu se je na starem Wembleyju udaril z Barcelono. Dvoboj je bil odločen šele po podaljšku, krajšo je potegnil italijanski prvak.

Zlatko Zahović

Zlatko Zahović je v finalu lige prvakov nastopil leta 2001 v dresu Valencie. Foto: Reuters

Na naslednji slovenski nastop v evropskem finalu je bilo treba čakati devet let (2001). Zlatko Zahović je z Valencio v Milanu skušal premagati Bayern in se povzpeti na evropski prestol.

Finale lige prvakov je bil napet, rezervist Zahović pa je na San Siru zapravil kar nekaj priložnosti, s katerimi bi netopirjem pomagal do tako želenega evropskega naslova.

Na koncu je loterija kazenskih udarcev, v kateri je nekdanji športni direktor Maribora zapravil svoj strel, osrečila Bavarce, Slovenija pa je zaman čakala na drugega zmagovalca.

Jan Oblak

Jan Oblak je tako kot Katanec nastopil v treh evropskih pokalih. Foto: Getty Images

Finale evropskih prvakov je dočakal šele 28 let po Katančevem veselju v Göteborgu, ko je proslavljal evropsko lovoriko z zvezdniki Sampdorie. Na elitni seznam se je v Lyonu vpisal tudi Jan Oblak. Eden najboljših vratarjev na svetu je Atleticu pomagal do lovorike v ligi Europa.

Slovenski vratar je pri 25 letih branil že v tretjem evropskem finalu. Leta 2014 je potegnil krajšo po izvajanju strelov z bele točke z Benfico v finalu lige Europa proti Sevilli, dve leti pozneje pa še v finalu lige prvakov proti madridskemu Realu. Obakrat v Italiji.

Leta 2018 se je o zmagovalcu evropske lige odločalo v Franciji, ki je nekdanjemu vratarju Olimpije prinesla več uspeha. Točno osem let po zadnjem nastopu v dresu ljubljanskega kluba je postal drugi Slovenec, ki je zaigral v finalu evropskega tekmovanja in prejel lovoriko. Omenimo še zmagoslavje v evropskem superpokalu 2018. Oblakovi so v Talinu s kar 4:2 opravili z Realom in v svoj žep pospravili tudi to lovoriko. Srečanje sta v podaljšku odločila Saul Niguez in Koke.

Samir Handanović

Le dve leti po Oblakovem uspehu se lahko Katancu in Oblaku na seznamu nesmrtnih pridruži še Samir Handanović, ki bo nocoj v Kölnu v finalu lige Europa merila moči s Sevillo. Za nekdanjega slovenskega vratarja in člana Domžal bi večerna zmaga pomenila sploh prvo lovoriko v karieri. Vsi stiskamo pesti, da mu uspe. Sarma si to več kot zasluži.

Samir Handanović bo nocoj nastopil v finalu lige Europa. Foto: Getty Images

Zgodovina slovenskih nastopov v evropskih finalih