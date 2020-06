Savdska naložba v angleški nogomet ogrožena zaradi piratstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Arabci želijo kupiti Newcastle United, a je prišlo do zapleta.

Arabci želijo kupiti Newcastle United, a je prišlo do zapleta. Foto: Reuters

Svetovna trgovinska organizacija (STO) je presodila, da Savdska Arabija pomaga kršiti mednarodne zakone o prepovedi piratstva v zvezi s ponudnikom prenosov nogometnih tekem beoutQ. Zato so na Otoku vse glasnejši pozivi, da naj se prepreči savdski prevzem angleškega prvoligaša Newcastle Uniteda, dokler se ne raziščejo sumi piratstva, poroča BBC.

Gre za obtožbe, ki se nanašajo na nezakonito prenašanje različnih profesionalnih športov, vključno z angleško nogometno ligo v Savdski Arabiji, navaja britanska radiotelevizija.

BBC je pridobil pismo, ki ga je ministrici za trgovino Združenega kraljestva Liz Truss poslal parlamentarec Angus MacNeil, v katerem britansko vlado opozarja na sodbo STO o kraji televizijskih oziroma medijskih pravic v Savdski Arabiji.

Savdski prevzem Newcastla ogrožen

Pravice za prikazovanje angleške premier league na Bližnjem vzhodu pripadajo katarskemu beIN Sports, ki je trenutno sredi triletnega dogovora z vodstvom premier league v vrednosti 400 milijonov funtov oziroma 444,5 milijona evrov.

Predlagano pogodbo o prevzemu Newcastla v višini 300 milijonov funtov (333.378.000 evrov) financira javni naložbeni sklad Savdske Arabije, katerega predsednik je prestolonaslednik Mohammed bin Salman.

"Javni naložbeni sklad Savdske Arabije, ki ga ima v lasti in nadzoruje Savdska Arabija, ne bi smel pridobiti lastniškega deleža v nogometnem klubu Newcastle United, dokler ta preiskava ne bo končana," mnenje kritikov savdske naložbe povzema BBC.

Povezave s piratstvom zanikajo

Naložba Savdske Arabije v angleški nogomet trenutno čaka na odobritev lastnikov in direktorjev prve lige, ki presojajo ustreznost bodočih lastnikov klubov. Del te presoje vključuje analizo, ali so naložbeniki vpleteni v kriminalne dejavnosti.

Savdska Arabija je zanikala povezave s piratstvom v arabski kraljevini. Predstavniki premier league, mednarodne nogometne organizacije Fife, evropske Uefe, španske la lige in nemške bundeslige so sicer poskušali sprožiti postopke na savdskih sodiščih, a so njihove poskuse onemogočile savdske oblasti, še navaja BBC.

