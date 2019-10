Finale pokala libertadores kljub protestom v Čilu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finalna tekma nogometnega pokala libertadores, južnoameriške različice evropske lige prvakov, med brazilskim Flamengom in branilcem naslova argentinskim River Platom bo kljub nasilnim protestom v Čilu potekala v tamkajšnji prestolnici Santiago de Chile. To je danes dejal predsednik južnoameriške zveze Alejandro Dominguez.

V čilski prestolnici že več dni potekajo nasilni protesti zaradi slabih socialnih razmer v državi, umrlo je 18 protestnikov, a je Dominguez prepričan, da se bo stanje v državi do 23. novembra, ko bo na sporedu finale, umirilo. Prvič v zgodovini bo sicer finale pokala libertadores odločen v eni tekmi.

"Finale je načrtovan za Santiago de Chile in bo v Santiagu. Stanje se bo umirilo in vrnilo v normalne tirnice," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP za paragvajski radio dejal Dominguez.

Lanski povratni finalni dvoboj sta Boca Juniors in River Plate zaradi izgredov navijačev Riverja, ki so napadli avtobus Boce in ranili več igralcev, po dvotedenski prekinitvi odigrala v 10.000 km oddaljenem Madridu. Kluba nista želela igrati na Santiagu Bernabeuu, a sta popustila pod pritiskom Južnoameriške nogometne zveze. Prva tekma se je končala z 2:2, v Madridu pa je slavil River s 3:1.

