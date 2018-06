Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Samara Arena Kapaciteta: 44.918 sedežev

Domači klub: Krilja Sovetov Samara

Mera igrišča: 105 krat 68 metrov

Zgrajen: 2018

Stroški gradnje: 320 milijonov dolarjev

Arena Vesolje je v Samari nadomestila štadion Metalurg. Gradnja se je začela leta 2014.

Foto: Reuters

Mesto Samara je bilo ustanovljeno leta 1586, ko je knez Zasekin postavil trdnjavo Samara. Danes ima 1,1 milijona prebivalcev. Je upravno središče Samarske oblasti. Leži ob levem povišanem bregu Volge med ustjema rek Samara in Sok. Do leta 1991 se je v čast sovjetskemu državniku Valerjanu Kujbiševu imenovalo mest Kujbišev. Med drugo svetovno vojno je postala Samara druga ruska prestolnica, saj se je večina vlade in diplomatov preselila v 1057 km oddaljeno mesto od Moskve. V mestu je tudi 68-metrski spomenik, posvečen raketi Sojuz, s katero je Jurij Gagarin prvič poletel v vesolje.