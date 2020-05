Salzburžani do sedmega pokalnega naslova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši iz Salzburga so letošnji zmagovalci avstrijskega pokalnega tekmovanja. Na petkovi večerni tekmi na celovškem stadionu Wörthersee so zanesljivo premagali drugoligaško ekipo Austrio Listenau s 5:0 (2:0) ter osvojili sedmi naslov v tem tekmovanju. Prav vse lovorike so osvojili od sezone 2011/12.