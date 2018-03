Rudar ubranil četrto mesto

Poročilo s tekme Rudar : Celje

Lokalni derbi je bil navkljub zahtevnim vremenskim razmeram in razmočenemu igrišču izjemno razburljiv, po obojestransko privlačni predstavi pa se je končal z zmagoslavjem velenjske ekipe, ki ima po današnji zmagi - in ob tekmi manj - tri točke naskoka pred celjsko zasedbo.

Šaleško-savinjski obračun sta obe ekipi začeli zelo previdno, igra je potekala med obema kazenskima prostoroma in brez izrazitih priložnosti na eni in drugi strani. Miren tok tekme je v 17. minuti prekinila domača ekipa, po predložku Roberta Pušaverja z desne strani se je na pravem mestu znašel Milan Tučić in z zvrhano mero srečo ukanil gostujočega vratarja Metoda Jurharja.

Od tedaj naprej se je igra povsem razživela, obetavne akcije so se vrstile kot po tekočem traku. Deset minut kasneje so izbranci domačega trenerja Marjana Pušnika izpeljali bliskovit nasprotni napad, Edin Šehić je bil v idealni priložnosti za povišanje vodstva, veselje pa mu je v zadnjem trenutku preprečil Elvedin Džinić.

Dve zapraviljeni priložnosti Rudija Požega Vancaša

Rudi Požeg Vancaš ni imel svojega dne. Foto: Vid Ponikvar V uvodnih tridesetih minutah dokaj "rezervirani" Celjani so bili do konca prvega polčasa nevarnejši, predvsem v bliskovitih nasprotnih napadih. Rudi Požeg Vancaš je v 29. in 36. minuti zapravil dve naravnost "idealni" priložnosti za zadetek, v 34. minuti se je s pepelom posul tudi Dario Vizinger. V 42. minuti so Celjani vendarle izenačili, po predložku Požeg Vancaša z desne strani je bil v kazenskem prostoru najvišji Vizinger in po strelu z glavo izenačil na 1:1.

V pestrem zaključku prvega polčasa sta obe ekipi zapravili po eno priložnost za povišanje izida. Najprej so zagrozili "knapi", po strelu Vlatka Šimunca je "čudežno" ubranil Jurhar, v sodnikovem podaljšku pa je Portugalec v celjski vrsti Jucie Lupeta po močnem strelu z nekoliko desne strani le za las zgrešil velenjska vrata.

Uvod v drugi polčas je bil zelo razburljiv. Velenjčani so v 50. minuti izpeljali bliskovit nasprotni napad, v lepi priložnosti se je znašel Tučić, njegov strel pa je v zadnjem trenutku blokiral Amadej Brecl. Le dve minuti zatem so zapretili tudi izbranci gostujočega stratega Dušana Kosića, po kotu je najprej domači vratar Marko Pridigar ubranil močan strel Vizingerja, Lupeta pa "odpadek" ni spravil v velenjsko mrežo.

V 57. minuti so znova zagrozili domači nogometaši, po bliskovitem nasprotnem napadu se je v sijajni priložnosti znašel Tučić, a je Jurhar z bravurozno obrambo preprečil najhujše, po kotu z leve strani pa je vendarle kapituliral po natančnem voleju Jake Bijola z desetih metrov.

Dario Vizinger je dosegel edini gol za Celjane. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Gostom ni uspelo kljub igralcu več

V nadaljevanju so gosti na vsak način skušali doseči izenačujoči gol, največ "prometa" je ustvaril Lupeta. Portugalec je bil predvsem nevaren v 73. minuti, ko se je izognil prepovedanemu položaju in se sam znašel pred Pridigarjem, a je streljal mimo vrat. Le dve minuti zatem so zagrozili tudi gostitelji: Dominik Radić je zvito preigral gostujočo obrambo in močno streljal, izkazal pa se je gostujoči vratar Jurhar.

Od 77. minute so gostitelji ostali le z desetimi igralci, Leon Črnčič je drugič na tekmi porumenel (v prvem polčasu ga je glavni sodnik Slavko Vinčič kaznoval, ko je bil na klopi za rezervne igralce). A Celjani niso izkoristili številčne premoči, njihova pobuda je bila jalova, za nameček so se v 83. minuti pošteno oddahnili, potem ko je žoga po strelu Šehića zletela mimo njihovega gola.

Velenjska ekipa bo v prihodnjem krogu v petek, 30. marca, gostovala v Novi Gorici, celjska pa bo naslednji dan gostila Ankaran Hrvatine.

Rudar : Celje 2:1 (1:1)

Štadion Ob jezeru, sodniki: Vinčič (Maribor), Klančnik (Slovenj Gradec), Kovačič (Ljubljana).



Strelci: 1:0 Tučić (17.,), 1:1 Vizinger (42.), 2:1 Bijol (58.)



Rudar Velenje: Pridigar, Kašnik, Pušaver, Pišek, Tomašević, Bijol, Šehić, Novak (do 72. Črnčič), Tučić (od 62. Parfitt-Williams), Šimunac (od 54. Radić), Trifković.

Celje: Jurhar, Pečnik, Stojinović, Džinić, Brecl, Cvek, Pišek (od 73. Benedičič), Lupeta, Pungaršek (od 30. Vidmajer), Požeg Vancaš, Vizinger (od 60. Štraus).



Rumeni kartoni: Črnčič, Šehić; Džinić.

Rdeči karton: Črnčič (77.).