Ronaldo večinski lastnik Real Valladolida: Nogomet je moja strast

"Imamo več kot 20 tisoč članov in razpolagamo z odlično ekipo profesionalcev na vseh področjih. S tem se ne bomo zadovoljili. Računajte na Real Valladolid, da bo postal stalen član španske prve lige in da bo rasel tako kot naše želje," je ob predstavitvi dejal Ronaldo, ki naj bi po pisanju španskih medijev za večinski delež odštel približno 30 milijonov evrov.

"Naša načela so tekmovalnost, transparentnost, revolucija in sociala. Želim, da smo vsi del kluba, in pozivam navijače, da postanejo del projekta. Ljubim Kastiljo, Valladolid kot mesto in klub Real Valladolid. Nogomet je moja strast," je dodal Ronaldo, ki bo na vodilnem položaju v klubu zadržal zdajšnjega predsednika Carlosa Suareza.

Real Valladolid je bil ustanovljen leta 1928, tekme pa igra na stadionu Jose Zorrilla s 26.512 sedeži.