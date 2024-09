Roma odpustila trenerja De Rossija

Italijanski nogometni prvoligaš Roma je po samo štirih tekmah v domačem prvenstvu serie A končal sodelovanje s trenerjem Danielejem De Rossijem. "AS Roma sporoča, da je Danieleja De Rossija razrešila njegove vloge glavnega trenerja prve ekipe," je rimski klub objavil na svoji spletni strani.

Daniele De Rossi, 41-letna klubska legenda, je Romo prevzel januarja kot naslednik Joseja Mourinha, jo nato med drugim popeljal v polfinale evropske lige, aprila pa je podpisal novo triletno pogodbo.

V izjavi za javnost kluba je bila presenetljiva odločitev sprejeta "v interesu ekipe, da bi lahko čim prej nadaljevali želeno pot, v času, ko je sezona še na začetku".

Rimljani so na prvih štirih tekmah dosegli le tri remije in izgubili svojo edino domačo tekmo do zdaj proti avtsajderju Empoliju.

