Ricardinho po naslovu iz Ljubljane postal še evropski klubski prvak

Dobra dva meseca potem, ko je v Stožicah postal evropski prvak s Portugalsko, je najboljši igralec futsala na svetu, Ricardo Filipe da Silva Braga - Ricardinho, dvignil v zrak še pokal za najboljši klub v Evropi. Movistar Inter iz Madrida je petič in drugič zapored postal evropski prvak, Ricardinho pa je bil z golom in dve podajama MVP finala.

Movistar Inter je v Zaragozi v finalu zaključnega turnirja pokala UEFA Futsal, ki se bo v prihodnji sezoni imenoval UEFA Champions League, premagal portugalski Sporting s 5:2.

Španski klubi tako še naprej ostajajo vladarji evropskega futsala. V sedemnajstih finalih so osvojili devet naslovov (pet Movistar Inter, dva FC Barcelona Lassa in dva Playas de Castellon). Movistar je igral tretji zaporedni finale, s petim naslovom (2004, 2006, 2009, 2017, 2018) pa se je za tri oddaljil od zasledovalcev - AFC Kairata, FC Barcelone in Playas de Castellona.

Ricardinho je na dobri poti, da že letos postane največja legenda tega športa. Na evropskem prvenstvu v Ljubljani je bil poleg naslova izbran za najboljšega igralca turnirja, MVP je postal tudi v finalu evropskega klubskega prvenstva, v španskem prvenstvu pa je njegov Movistar Inter pred izločilnimi boji na prvem mestu.