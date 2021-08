Real Madrid: Gre za neresnične, absurdne in nemogoče trditve

Španski nogometni velikan Real Madrid je odgovoril na namigovanja športnega časnika Mundo Deportivo, da klub iz španske prestolnice preučuje možnost, da bi se priključil elitni angleški ligi. Pri Realu so to možnost označili za absurdno in nemogočo.

Mundo Deportivo je danes trdil, da predsednik Reala iz Madrida Florentino Perez preučuje možnost, da španski velikan ne bi več nastopal v la ligi. Časnik je dodal, da je Perezova prva izbira angleška premier league.

Real je močno nasprotoval sporazumu o vlaganju in razdelitvi prihodkov med vodstvom španske lige in ameriške investicijske družbe CVC. La Liga, ki organizira prvo in drugo špansko ligo, je namreč pred časom objavila, da je s CVC dosegla preliminarni sporazum o "vbrizgavanju 2,7 milijarde evrov v tekmovanje in klube".

Perez naj bi izgubil potrpljenje

Poleg tega predsednik lige Javier Tebas nasprotuje ustanovitvi evropske super lige, k čemur Real, Barcelona in Juventus še vedno stremijo, čeprav se je preostalih 13 klubov tej ideji že odpovedalo. Zato naj bi po poročanju Munda Deportivo Perez izgubil potrpljenje in resno razmišljal o možnostih, da bi svoj klub popeljal v premier league, italijansko serie A ali nemško bundesligo.

V klubu so govorice hitro zanikali: "Glede na informacije, ki jih je danes objavil Mundo Deportivo, da naš klub preučuje možnost selitve iz la lige v premier league, bi Real Madrid rad pojasnil, da gre za neresnične, absurdne in nemogoče trditve, ki znova vznemirjajo naš klub," so pri 34-kratnih španskih prvakih zapisali v izjavi za javnost.

Tej novici se je nasmejal tudi Tebas, ki je zgodbo delil na Twitterju in zraven zapisal: "Kolikšen kup nesmisla je to."

El "marciano" (conocido en el mundo del fútbol), es el nuevo invitado del bar que cierra a las 5 de la mañana, y como acaba de llegar se cree todo lo que dicen a esas horas, y encima ¡lo cuenta!🤦‍♂️🤦‍♂️

Cuantas majaderías llevamos estos días. 🤣🤣🤣#DejadDeBeber#QueEmpiezaLaliga pic.twitter.com/1xV0qPWy6n — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 14, 2021

Madrid prvo tekmo sezone 2021/22 v domačem prvenstvu čaka danes proti ekipi Deportivo Alaves.