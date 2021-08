Španska zveza zavrnila dogovor španske lige in CVC

Španska nogometna zveza (RFEF) je zavrnila predlagani sporazum o vlaganju in razdelitvi prihodkov med vodstvom španske lige in ameriške investicijske družbe CVC, češ da dogovor povečuje neenakost in bi lahko vplival na prihodnost tekmovanja, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

La Liga, ki organizira prvo in drugo špansko ligo, je prejšnjo sredo obelodanila, da je s CVC dosegla preliminarni sporazum o "vbrizgavanju 2,7 milijarde evrov v tekmovanje in klube". Približno 90 odstotkov tega denarja bi šlo med 42 klubov prve in druge španske lige, oni pa bi lahko 15 odstotkov zneska koristili za nakup igralcev in plače nogometašev.

CVC bi v zameno dobil 10,95-odstotni delež v na novo ustanovljeni družbi skupaj z la ligo in bi v naslednjih 40 ali 50 letih dobival tudi takšen delež ustvarjenega dobička. CVC sicer ne bi sodeloval pri sami organizaciji tekmovanja.

"RFEF, ki se zaveda pritožb in komentarjev različnih klubov prve in druge lige, je izrazil jasno nestrinjanje s tem sporazumom," je objavil RFEF in izzval bes predsednika lige Javierja Tebasa. "Najpomembnejše je to, da sporazum povečuje neenakost in v osnovi onemogoča razumen razvoj formata poklicnega nogometnega tekmovanja v Španiji," je dodal RFEF.

Real Madrid je v torek najavil sodne postopke proti Tebasu zaradi škodljivega dogovora s CVC, ki bi z 2,7 milijarde evrov dobil skoraj 11-odstoten lastniški delež tekmovanja.

Tebas je na Twitterju javno kritiziral odločitev RFEF in dejal, da zveza ni dovolj dobro proučila predlaganega sporazuma.