Rangnick zgladil spor z Martialom, komaj čaka vrnitev Pogbaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ekipi Manchestra Uniteda so na zadnjih tekmah manjkali kar štirje zvezdniki. Cristiano Ronaldo in Marcus Rashford se po lažjih poškodbah vračata, Paul Pogba je po težji poškodbi spet začel trenirati z ekipo. Kaj pa se dogaja Anthonyjem Martialom, ki se je sprl s trenerjem Ralfom Rangnickom?

Trener Manchestra Uniteda Ralf Rangnick je dejal, da se je odkrito pogovoril s francoskim reprezentantom Anthoyjem Martialom, s katerim sta se zapletla v nesporazum glede vprašanja, zakaj Francoz ni potoval na tekmo proti Aston Villi. Nemški strateg je novinarjem pred tekmo dejal, da je napadalec pot zavrnil. Ta je nato sporočil, da temu ni bilo tako. Spor sta zdaj zgladila, ali se bo Martial vrnil v ekipo, pa še ni jasno.

"Odkrito sva se pogovorila, vsak je predstavil svoj pogled, zakaj je do tega prišlo. Težavo smo rešili, zadnja dva dneva ni treniral, najbrž bo ta torek vadil, po treningu pa se bom odločil, ali bo kandidiral za naslednjo tekmo ali ne," je dejal Rangnick, ki pa po napovedih angleških medijev nanj ne bo računal. Se pa v sredo za tekmo premier lige z Brentfordom predvidoma v ekipo vračata Cristiano Ronaldo in Marcus Rashford. Na prvenstveni lestvici so trenutno sedmi, a kar 24 točk za vodilnim Manchestrom Cityjem. Evropska mesta (prva šesterica) pa je še povsem dosegljiva.

Paul Pogba se počasi vrača. Pod Rangnickom za United še ni igral. Foto: Guliverimage Nemec pa je najbolj vesel vrnitve po poškodbi dimelj Paula Pogbaja. Poškodoval se je na zadnji reprezentančni akciji, še pred prihodom Ragnnicka v Manchester. "Že na prvem treningu je pokazal, kako dober bi lahko bil. Vsekakor nanj računam, mogoče ne še takoj, ampak po reprezentančnem premoru," je zadovoljstvo po vrnitvi Francoza izrazil Rangnick, ki pa novinarjem ni hotel izdati, ali bo Pogba v klubu ostal tudi po preteku pogodbe ob koncu sezone.