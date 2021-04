PSG si je usluge Navasa zagotovil do junija 2024

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Keylor Navas bo ostal v Parizu do leta 2024.

Keylor Navas bo ostal v Parizu do leta 2024. Foto: Getty Images

V vrstah francoskega nogometnega velikana iz Pariza, PSG, so s čuvajem mreže Keylorjem Navasom izposlovali novo pogodbo, ki kostariškega vratarja veže s pariškim klubom še dodatno sezono, vse do junija 2024, informacije iz kluba povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Štiriintridesetletni Navas je leta 2019 prispel na Park princev v mestu luči iz madridskega Reala. Parižani so zelo zadovoljni z Navasom, katerega obrambe so bile odločilne za napredovanje PSG v polfinale letošnje lige prvakov.

PSG je podaljšal tudi pogodbi s poškodovanim Juanom Bernatom do leta 2025 in argentinskim napadalcem Angelom Di Mario do leta 2022, z možnostjo dodatne sezone.

Večina pozornosti pa je zdaj usmerjena v podaljšanje sodelovanja z zvezdnikoma Neymarjem in Kylianom Mbappejem.