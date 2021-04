Finale pred finalom: "Vemo, da bomo trpeli"

Sreda v polfinalu lige prvakov prinaša pravo poslastico. Za mnoge finale pred finalom, obračun dveh klubov z zvezdniškimi imeni, ki jih poganjajo arabski milijoni, špansko-argentinski obračun Mauricia Pochettina in Pepa Guardiole. Na Parku princev v Parizu se bosta na prvem srečanju udarila PSG in Manchester City.

Nogometni sladokusci si veliko obetajo od današnjega večera, saj si bosta nasproti stali ekipi, ki trenutno spadata v sam vrh evropskega nogometa. PSG je do polfinala prehodil zahtevno pot. Najprej je aktualni francoski prvak izločil Barcelono, v četrtfinalu je bil boljši še od Bayerna, na drugi strani pa je imel City povsem nemško obarvano pot, saj je ugnal Borussio Mönchengladbach in Borussio Dortmund.

Manchester City se na prvo tekmo polfinala podaja z dobro popotnico, saj so sinjemodri v nedeljo osvojili angleški ligaški pokal, potem ko so v nedeljskem finalu z 1:0 odpravili Tottenham. Foto: Guliverimage

Varovanci Pepa Guardiole v tej sezoni lige prvakov še ne poznajo poraza, na desetih tekmah so zmagali kar devetkrat. Nobena izmed angleških ekip v novem formatu lige prvakov, ki velja od sezone 2003/04, še ni zmagala na več kot desetih tekmah, zanimiv pa je tudi podatek, da je bil Real Madrid v sezoni 2011/12 edina ekipa, ki je v eni sezoni dosegla toliko zmag in ostala brez lovorike. PSG v dozdajšnjem poteku tekmovanja ni bil tako prepričljiv, a je imel, vsaj na papirju, nekoliko zahtevnejše tekmece. Že v prvem delu so morali Parižani priznati premoč Manchester Unitedu in RB Leipzigu, poraženi so bili tudi na zadnjem obračunu z Bayernom, a jim je za napredovanje zadoščala zmaga iz Münchna.

Obe ekipi pripravljeni za spektakel

Obeta se obračun zvezdnikov. Foto: Reuters V Parizu ne bomo spremljali tekme neznancev, saj sta se ekipi v sezoni 2015/16 udarili v četrtfinalu lige prvakov. Takrat je bil s skupnim izidom 3:2 boljši Manchester City, ki se je v tisti sezoni tudi zadnjič prebil med najboljše štiri ekipe. Odločilni gol je dosegel Kevin de Bruyne, ki bo med glavnimi orožji sinjemodrih tudi v polfinalu. Angleški klub je v Pariz prispel brez poškodovanih igralcev, na drugi strani Mauricio Pochettino ne bo mogel računati na Juana Bernata, ki ima težave s poškodbo kolena, vprašljiv je tudi nastop Alexandra Letellierja.

Na obeh straneh so pred obračunom deževale pohvale nasprotne ekipe, v obeh taborih pa se hkrati zavedajo svojih prednosti in velike priložnosti. "Vemo, da bomo trpeli in da si bo PSG ustvarjal priložnosti. Vse, kar lahko naredimo, je to, da si tudi sami ustvarimo priložnosti. Poznam njihove igralce, a hkrati smo v polfinalu lige prvakov, kaj od nas pričakujete? Mislite, da bomo 90 minut razmišljali o tem, kako dobri so njihovi igralci, ali da bomo poskušali narediti tisto, kar hočemo? Imajo ogromno močnih orožij, vemo, da bodo napadali iz protinapadov," je pred tekmo med drugim dejal Guardiola.

Pochettino: Igrati proti Cityju težje kot proti Bayernu "Igrati proti Manchester Cityju bo po mojem mnenju težje kot proti Bayernu. Bomo videli," je previdno dejal Pochettino. Foto: Reuters

Trener Manchester Cityja je pred srečanjem svoje igralce pozval, naj sledijo besedam nekdanjega trenerja Barcelone Johana Cruyffa, ki jih je nekdanji sloviti nizozemski trener povedal pred finalom evropskega pokala na Wembleyju leta 1992. Takrat se je Barcelona, za katero je igral tudi Guardiola, udarila s Sampdorio. "Ko prideš na takšno stopnjo tekmovanja, ti preostane le to, da uživaš v igri, odgovornosti in pritisku. Uživaj v tem, da nisi doživel veliko podobnih situacij. Ko se uvrstim v polfinale, sem bolj miren kot v drugih tekmovanjih ali trenutkih. Imam občutek, da smo že opravili dobro delo, ekipa je dobro razpoložena in moramo verjeti, da smo tudi mi dobri in sposobni zmage," je še dejal španski strateg.

Samozavestno je pred predstavnike sedme stopil tudi Pochettino, ki se je na klop pariškega kluba usedel šele januarja letos. "Gre za igranje ene ekipe proti drugi, tukaj ni osebne bitke. Šlo bo za boj dveh zelo dobrih moštev. Če govorimo o Pepu Guardioli, mislim, da je eden najboljših, če ne celo najboljši trener na svetu. Zelo ga občudujem, ne samo zaradi vseh lovorik, ki jih je osvojil. Igrati proti Manchester Cityju bo po mojem mnenju težje kot proti Bayernu. Bomo videli," je previdno dodal Pochettino, ki je pred dvema letoma v četrtfinalu lige prvakov že izločil klub iz Manchestra, a takrat še kot trener Tottenhama.

Liga prvakov, polfinale (prva tekma): Sreda, 28. april:

21.00 PSG - Manchester City Predvideni začetni enajsterici:

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappe

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Rodri, Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva

