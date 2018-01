Prvi novinec je presrečen, drugi je na poti v Maribor

Kassim Doumbia na prvem treningu, prihaja Saša Živković

"Vsi so zelo prijazni. Počutim se, kot da bi prišel domov," je ob prvem treningu v svojem novem klubu povedal Kassim Doumbia, ki je nove soigralce spoznal že dan pred sredinim prvim treningom na tradicionalni skupni večerji.

Za Malijcem je prvi trening v Mariboru. Foto: Matjaž Vertuš Robustni malijski branilec z belgijskim potnim listom je v Maribor prišel, potem ko je nase opozoril na medsebojnih tekmah na poti Maribora v ligo prvakov v majici islandskega Hafnarfjordurja.

"Ko sem igral proti Mariboru, sem videl, da gre za zelo dobro ekipo. To je Maribor tudi dokazal, saj se je uvrstil v ligo prvakov. V zadnjih letih praktično vedno igra v skupinskih delih evropskih tekmovanj, kar pove dovolj. Naredil vem velik korak naprej. Ko sem dobil ponudbo Maribora, nisem razmišljal in sem jo takoj sprejel. Zelo sem vesel, da sem tukaj," je povedal za zdaj zadržani Afričan.

"Pričakujem veliko. Prišel sem v klub, ki se vedno bori za lovorike. V največji klub v Sloveniji, ki vseskozi igra v Evropi. Prišel sem na še višjo raven in čaka me trdo delo. Dal bom vse od sebe," je še povedal 27-letni nogometaš, ki bo skušal zapolniti vrzel po odhodu Francoza Jean-Clauda Billonga, ki je nase močno opozoril v samo pol leta in si prislužil bogat prestop v prvo italijansko ligo.

Prihaja še nekdanji srbski mladinski reprezentant

Billongova zgodba in zgodbe mnogo predhodnikov so zagotovo vabilo za tuje (in tudi slovenske) nogometaše, ki želijo na poti v močnejše evropske lige čez Maribor. Eden takšnih je očitno še en tujec, ki je prav tako na poti v Ljudski vrt in naj bi bil druga zimska okrepitev slovenskega prvaka.

Ker je Aleksander Rajčević poškodovan, težave z zdravjem je imel v zadnjem času tudi Denis Šme, proti poškodbam pa ni odporen niti vse starejši Marko Šuler, je športni direktor Zlatko Zahović že pred časom namignil, da bo pripeljal še enega branilca. Očitno ga je našel v Srbiji.

Športni direktor Maribora Zlatko Zahović v teh dneh pospešeno kadruje. Foto: Matjaž Vertuš

Nogomania piše, da je na poti v Ljudski vrt Saša Ivković, 24-letni srbski branilec s hrvaškim potnim listom, kar pomeni, da ne bo imel statusa tujca. Pisanje tega slovenskega nogometnega spletnega portala so potrdili tudi pri Voždovcu, njegovem zdajšnjem klubu.

Koliko bo Maribor moral temu srbskemu prvoligašu plačati na račun odškodnine, ni znano, a naj ne bi šlo za znesek prek 200 tisoč evrov, kar za Maribor, ki je v zadnjem času zaslužil tri milijone evrov na račun prodaj, ne bi smel biti velik zalogaj.

Ivković je sicer nekdanji član mlajših srbskih reprezentančnih selekcij, ki je bil član že kar nekaj srbskih klubov, med drugim tudi beograjskega Partizana. Slovenija ne bo njegova prva selitev na tuje. Krajši čas je igral v Izraelu, za tamkajšnji Ashdod.