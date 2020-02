Prvi mož PSG in nekdanji generalni sekretar Fife v težavah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nasser Al-Khelaifi, predsednik francoskega nogometnega velikana Paris Saint Germaina, in nekdanji generalni sekretar Mednarodne nogometne zveze (Fife) Jerome Valcke sta v preiskavi, saj so ju švicarski tožilci obtožili kriminalnih dejanj pri podeljevanju medijskih pravic za največja nogometna tekmovanja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Francoz Valcke, ki že od januarja 2016 ni več generalni sekretar Fife in je bil kaznovan z desetletno prepovedjo delovanja v nogometu, je tokrat obtožen prejemanja podkupnin za kriminalna dejanja in ponarejanja dokumentov, so sporočili iz švicarskega generalnega tožilstva v Bernu.

Katarec Al-Khelaifi, ki v domovini vodi tudi televizijsko družbo belN Media, in še tretja neimenovana oseba pa sta obtožena spodbujanja Valckeja k omenjenim dejanjem, pravijo švicarski tožilci. Po nekaterih navedbah naj bi bil tretji v preiskavi Grk Konstantinos Nteris. Gre za medijske pravice za Italijo in Grčijo za različna svetovna prvenstva in pokalna tekmovanja.

Švicarski tožilci na primeru, v katerem je bilo odkritih za več milijonov podkupnin, delajo že od leta 2017. Al-Khelaifi je bil sprva v preiskavi tudi zaradi podkupovanja Valckeja v zameno za pridobitev televizijskih pravic za Bližnji vzhod in severno Afriko za SP 2018 in 2030 v zameno za uporabo vile na Sardiniji, a je Fifa januarja odstopila od obtožb.

Jerome Valcke je prvo kazen dobil, ker je z nekdanjim predsednikom Fife Sepptom Blatterjem nezakonito deloval med letoma 2003 in 2015. Foto: Reuters

Po švicarskem pravu podkupnine posameznikov v tem primeru ne morejo biti preganjane, če ni pritožbe. A delni odstop po mnenju tožilstva ne vpliva na obtožbe o aktivnem in pasivnem podkupovanju Valckeja s strani tretjih oseb, ki so zato v preiskavi.

Al-Khelaifi pa se je že odzval in je pojasnil, da je vesel, "da so vse obtožbe zoper njega o korupciji v povezavi s SP 2026 in 2030 padle" in da je prepričan, "da se bo tako zgodilo tudi pri drugih obtožbah".

Valcke je prvo kazen dobil, ker je z nekdanjim predsednikom Fife Sepptom Blatterjem nezakonito deloval med letoma 2003 in 2015. Prepoved delovanja v nogometu je dobil zaradi korupcije pri preprodaji vstopnic in televizijskih pravic, izkoriščanja za zasebne lete zase in za družino, ob tem pa ni sodeloval s preiskovalci.

